Le patron du Pentagone et ancien animateur de la chaîne Fox News n'a pas perdu ses bonnes getty/watson

Le boss du Pentagone s'est offert un studio de maquillage

Au milieu des coupes budgétaires drastiques en cours au ministère de la Défense, Pete Hegseth s'est autorisé une petite folie: un studio de maquillage tout beau tout neuf pour ses interviews télévisées. Ceci dit, rassurez-vous. Le brave homme «se maquille tout seul», selon une source.

Dans le cas de Pete Hegseth, le chef du Pentagone et secrétaire à la Défense de Donald Trump, les surprises se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu'il navigue bon gré mal gré sur un énième scandale de messagerie non protégée, où il aurait transmis à sa femme et aux membres de sa famille des plans de guerre au Yémen, voilà que CBS News se pointe avec un rapport tout frais. Beaucoup plus trivial que des données militaires ultra-sensibles.

Pete Hesgeth, dont la mèche gominée et les complets affûtés trahissent un souci aigu de l'apparence physique, aurait récemment «ordonné» d'équiper la salle de presse du Pentagone d'un studio de maquillage pour se préparer à ses apparitions télévisées.

Jusque-là, pourquoi pas. Après tout, l'ancien animateur de Fox News sait de quoi il parle, puisqu'il était un habitué des plateaux et de leurs lumières crues dans une ancienne vie pas si lointaine.

Habitué des spotlights, Pete Hegseth met un point d'honneur à être séduisant pour ses apparitions télévisées. Image: The Washington Post

Ce qui est un peu plus étonnant, en revanche, c'est que ces travaux, qui s'élèveraient à plusieurs milliers de dollars, s'inscrivent dans une vaste campagne de révision budgétaire dans l'administration Trump. Des coupes pour le moins drastiques qui ont entraîné la perte d’emplois de milliers de fonctionnaires fédéraux, ainsi que dans de nombreux programmes et départements.

Pete Hegseth lui-même a joué un rôle important dans la fin de ces dépenses, je cite, «inutiles».

Pas plus tard qu'en mars, le chef du Pentagone a en effet signé un mémo intitulé «Poursuite de l'élimination des dépenses inutiles au ministère de la Défense», qui a mis fin à plus de 580 millions de dollars de contrats et les subventions du ministère. Dans une vidéo publiée sur X, le secrétaire a argué que ces contrats et subventions n’étaient «pas une bonne utilisation de l’argent des contribuables».

Quelle meilleure utilisation de l’argent du contribuable, en revanche, que l'installation d'un studio de maquillage? Selon des sources auprès de CBS, la pièce a donc troqué son «mobilier minimaliste» pour un fauteuil de réalisateur et un grand miroir avec éclairage, ainsi qu'un comptoir construit par le personnel des services techniques.

Et preuve que Pete Hesgeth aussi fait attention à ses dépenses:

«Il se maquille lui-même avant ses apparitions à la télévision, sans payer de maquilleur» Un responsable de la défense à CBS News

Pas convaincu? Contacté par la chaîne, un porte-parole du ministère de la Défense assure que cette «mise à niveau» n'a pas été dispendieuse. La rénovation initiale devait coûter plus de 40 000 dollars, mais les idées ont été revues à la baisse, ont indiqué des sources.

«Nous avons délibérément été prudents et avons opté pour plusieurs solutions matérielles moins coûteuses et disponibles» Un porte-parole du ministère de la Défense dans un communiqué à CBS News

Et puis, rien de neuf tout soleil. Il s'agit d'une procédure de routine lors de chaque nouvelle présidence. «Les changements et les améliorations apportés à la salle de briefing du Pentagone ne sont pas nouveaux et se produisent régulièrement lors des changements d'administration.» Et toc.

En tout cas, l'intéressé ne semble pas du tout avoir apprécié ces informations. Sur X, Pete Hegseth a réagi dans la foulée de la publication avec un tweet véhément. «Une histoire totalement fausse. Pas d'ordres ni de maquillages, mais qu'importe», s'est-il exaspéré.

«Nous aurions plutôt dû installer des distributeurs de tampons dans toutes les toilettes pour hommes du Département de la Défense», a-t-il ajouté. «Les médias d'information de gauche auraient adoré ça.»



Dépensier, peut-être, maquillé sans doute, mais de mauvaise foi, c'est sûr, Pete Hegseth. Affaire à suivre.

