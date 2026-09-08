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Cette petite fille a failli être écrasée par une voiture

«Il a gagné sa place au paradis»

Une caméra de surveillance a capturé la course folle d'une jeune fille et le geste rapide de son sauveur.
08.09.2026, 11:1008.09.2026, 11:10

Quelques secondes qui auraient pu tourner au drame. Au Mexique, un employé de supermarché a sauvé une fillette qui courait en direction d'une avenue très fréquentée, juste avant le passage d'un véhicule. La scène, filmée par une caméra de surveillance, est devenue virale.

Les faits se sont produits devant le magasin «El Rey del Ahorro», à Puebla, sur une des artères les plus fréquentées de cette ville au sud de Mexico, note le média Ambas Manos. Sur les images, un employé est occupé à ranger des cartons à l'extérieur du commerce lorsqu'une petite fille surgit en courant. Sa mère se précipite derrière elle et tente de lui demander de s'arrêter. Mais l'enfant continue sa course et se dirige droit vers la chaussée.

Vidéo: extern / rest

La mère tente de la rattraper, mais trébuche. L'employé comprend alors immédiatement le danger et se lance à son tour derrière la fillette. Il parvient à la saisir au milieu de la chaussée, quelques instants seulement avant le passage d'un véhicule, s'exposant lui-même au danger.

Depuis la diffusion des images sur les réseaux sociaux, la rapidité d'intervention de l'employé lui vaut de nombreux éloges:

«DIEU le bénisse, il n'a pas pensé une seconde, son instinct était de protéger la petite»
«Il a gagné sa place au paradis… Si tu n’es pas encore père, tu seras un père formidable»
«Ce mec est un héros. Que Dieu le bénisse, mon ami»
«Si j’étais le gouverneur de l’Etat, je retrouverais cet homme et je lui offrirais au minimum un terrain, peut-être une maison, je ne sais pas… Je l’exonérerais d’impôts à vie»

(hun)

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