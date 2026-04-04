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Drame dans un stade à Lima

Drame dans un stade à Lima

Au moins une personne est morte et 47 autres ont été blessées vendredi lors d’un rassemblement de supporters dans un stade de Lima.
04.04.2026, 15:2804.04.2026, 15:28
epa12434067 Bolivian vice presidential candidate Juan Pablo Velasco, from Alianza Libre, looks on during a vice presidential debate in Santa Cruz, Bolivia, 05 October 2025. Some of the candidates&#039 ...
Le ministre Juan Carlos Velasco.Keystone

Au moins une personne a été tuée et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées dans un stade de Lima vendredi, lors d'un rassemblement de supporters à la veille d'un match de foot, a annoncé le ministre de la Santé péruvien. La raison de l'incident était inconnue dans l'immédiat.

«Il y a eu un regrettable incident au stade au cours duquel 47 personnes ont été blessées (...) et malheureusement, il y a un décès.»
Le ministre Juan Carlos Velasco

Il n'a pas préciser ce qu'il s'était passé. Parmi les blessés, on recense trois mineurs. Trente-neuf personnes ont été hospitalisées et trois d'entre elles se trouvent dans un:

«Etat critique»
Le ministre

L'éventualité d'un effondrement de tribune du stade Alejandro Villanueva avait été dans un premier temps évoquée, avant d'être démentie par le club et les pompiers. Déplorant la mort d'un supporter, le club Alianza Lima a souligné sur le réseau social X que l'incident n'était pas dû à:

«La chute de murs ni de défaillances structurelles de l'enceinte sportive».

Un responsable des pompiers a également indiqué à la presse que «la structure de la tribune sud semblait être en bon état» et qu'il n'y avait «ni murs effondrés ni éléments tombés» sur le terrain.

Le match de derby opposant l'Alianza Lima au club Universitario, dans un autre stade de Lima, a été maintenu pour samedi 20h00, heure locale, a indiqué la ligue péruvienne de football. (dal/ats/blg/afp)

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