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On en sait plus sur la mort de Loana

(FILES) French actress Loana arrives on May 12, 2018 for the screening of the film &quot;3 Faces (Se Rokh)&quot; at the 71st edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France. Former real ...
Loana à Cannes en 2018Image: AFP

On en sait plus sur la mort de Loana

Le parquet de Nice donne de premières pistes sur la mort de la star. Selon le procureur, elle était «manifestement décédée depuis plusieurs jours» lorsqu'elle a été retrouvée mercredi.
26.03.2026, 11:3426.03.2026, 11:40

Le décès de Loana, première vedette de la télé-réalité en France, retrouvée morte mercredi à son domicile à Nice, pourrait être dû à une chute, sans intervention d'un tiers, a annoncé jeudi le procureur de Nice, Damien Martinelli. Agée de 48 ans, l'ex-star a été retrouvée sans vie mercredi vers 18h à son domicile près de la gare de Nice par les pompiers, prévenus par un voisin inquiet de ne plus la voir depuis plusieurs jours.

La porte de l'appartement étant fermée à clé de l'intérieur, les pompiers sont entrés par une fenêtre. Loana était «manifestement décédée depuis plusieurs jours», et son chien a également été retrouvé mort, selon le communiqué du procureur. Une plaie à l'arrière du crâne et des ecchymoses dans la région lombaire laissent envisager que le décès puisse être lié à une chute en arrière.

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Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à la police judiciaire, et le corps a été transporté à l'institut médico-légal en vue d'une autopsie et d'analyses toxicologiques et de recherches d'éventuelles pathologies. «A ce stade des investigations, aucun élément ne permet d'envisager l'intervention d'un tiers en lien avec le décès», a ajouté le procureur.

Un long déclin personnel

La France avait découvert Loana Petrucciani (de son nom complet) en avril 2001 lorsqu'elle a vécu avec d'autres anonymes dix semaines durant 24 heures sur 24 sous l'oeil des caméras de M6. Le succès du Loft a été immédiat et phénoménal et l'émission, considérée comme culte, a inspiré une série pour la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, en 2024.

Mais Loana a quitté peu à peu le monde du show business et entamé un long déclin personnel, entre violences subies, problèmes de santé, tentatives de suicide, overdoses et épisodes psychiatriques.

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«On peut dire que nous avons vécu un conte de fées. Une vie que jamais nous n'aurions osé imaginer. Un rêve éveillé, intense. Et puis, je t'ai vue tomber, te redresser, te battre, lutter, céder... Tu as tout donné, jusqu'au bout», a témoigné sur Instagram le chroniqueur Steevy Boulay, autre «lofteur» de la première édition. (jzs/afp)

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