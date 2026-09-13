Un survivant d’un incendie à bord d’un ferry débarque d’un navire de secours au port de Tanjung Perak, à Surabaya, le 4 août 2026. Keystone

Un ferry disparaît des radars avec 243 personnes à bord

Le Virgo Transport 8 est devenu injoignable dimanche matin alors qu’il naviguait entre Java et Bornéo en pleine intempérie. Les secours indonésiens ont lancé une vaste opération pour retrouver le navire.

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Un ferry indonésien est devenu injoignable alors qu'il transportait 243 personnes entre la ville indonésienne de Surabaya et un autre port lors d'intempéries, ont annoncé les autorités dimanche.

Le navire, Virgo Transport 8, a appareillé samedi de Surabaya, dans l'est de l'île de Java, pour rejoindre Banjarmasin, sur l'île de Bornéo, d'après un signalement des propriétaires du ferry aux secours. Le contact a été perdu tôt dimanche matin, de même source.

«Nous avons reçu le signalement d'une perte de contact avec le navire Virgo Transport 8 et avons immédiatement déployé des agents (...) vers la dernière position connue estimée» du ferry, a fait savoir I Putu Sudayana, à la tête de l'agence de recherche et de secours de Banjarmasin. Une opération de sauvetage a été lancée dimanche matin, avec le concours de la marine, de la police et de la compagnie maritime.

La dernière position connue du navire se trouve en mer de Java, à quelque 80 milles marins (environ 150 kilomètres) du port de Banjarmasin, a précisé le responsable des secours.

Les accidents en mer sont fréquents en Indonésie, archipel de plus de 17 000 îles particulièrement dépendant des liaisons maritimes, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

Lundi, le contact a été perdu avec une vedette rapide qui transportait huit personnes à proximité du volcan Anak Krakatau, à l'ouest de l'île de Java. Cinq journalistes à bord couvraient son éruption.

Le mois dernier, un incendie à bord d'un ferry a causé la mort d'une personne, tandis que cinq personnes ont été portées disparues, alors que le navire reliait les îles de Bali et Lombok. (tib/ats)