L'autorité afghane de gestion des catastrophes fait état de plus de 140 blessés. Keystone

Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins neuf morts

Un tremblement de terre est survenu dans le nord du pays, faisant ressentir des secousses jusque dans la capitale Kaboul, deux mois après un séisme meurtrier dans l’est du pays.

Neuf personnes au moins ont été tuées dans un séisme de magnitude 6,3 ayant frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi. La secousse est survenue deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays.

Elle s'est produite peu avant 21h30 (heure en Suisse) à Kholm dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Sharif, avait une profondeur de 28 km, selon l'institut d'études géologiques américain USGS.

Keystone

A Samangan, «nous avons comptabilisé cinq martyrs», a rapporté auprès un porte-parole de l'ANDMA, l'autorité afghane de gestion des catastrophes, faisant état de 143 blessés. «La plupart des blessés sont rentrés chez eux après avoir été soignés», a-t-il précisé dans un communiqué.

Des secousses ont été ressenties dans la nuit jusque dans la capitale Kaboul, d'après des journalistes de l'AFP sur place.

«Besoin aigu» d'aide humanitaire

Ce séisme survient après celui de magnitude 6 qui avait touché à la fin août les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar. Ce tremblement de terre, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan, avait tué plus de 2200 personnes, en avait blessé près de 4000 autres et avait détruit 7000 maisons, selon les talibans.

Il avait été suivi de nombreuses répliques et la mise en place de l'aide avait été ralentie par l'accès difficile aux zones sinistrées, le tremblement de terre ayant frappé des zones agricoles et déjà reculées, à la lisière avec le Pakistan. D'après le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), 111,5 millions de dollars sont nécessaires pour la seule réponse post-séisme dans l'est du pays, qui a placé 221 000 personnes en situation de «besoin aigu» d'aide humanitaire.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne. Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey. (tib/jzs/ats)