Des mercenaires russes en Afrique. Outre l'Ukraine, le groupe Wagner est également intervenu en Syrie, en Libye, au Mali et en République centrafricaine. Image: APAP

Le fils de Prigojine bâtirait un empire hors du contrôle du Kremlin

Agé de 28 ans, Pavel Prigojine, le fils d'Evgueni Prigojine, a rassemblé autour de lui d'anciens combattants de Wagner et pris le contrôle du trafic de drogue en République centrafricaine. Au grand dam du Kremlin.

Ivan Ruslyannikov / ch media

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Après la mort d'Evgueni Prigojine en août 2023, le groupe de mercenaires russes Wagner, autrefois influent, a commencé à se disloquer. Une partie des combattants a signé des contrats avec le ministère de la défense et a rejoint le «corps expéditionnaire africain» de l'armée russe, ou «Africa Corps».

Une autre partie, pour laquelle l'autorité et l'idéologie d'Evgueni Prigojine passaient avant tout, n'a plus vu de sens à participer aux combats après la mort de son chef.

De mercenaire à baron de la drogue

Un troisième groupe, numériquement restreint, composé de combattants expérimentés, a rallié Pavel Prigojine, 28 ans. Selon le Wall Street Journal, ce dernier aurait bâti un empire de la drogue en République centrafricaine après la mort de son père et y exercerait le contrôle des mines d'or.

Il y a quelques années, le Kremlin a donné son feu vert à Pavel Prigojine pour poursuivre les affaires de son père en Afrique, à condition qu'elles ne contreviennent pas aux intérêts de la Russie. L'empire de la drogue que d'anciens combattants du groupe Wagner auraient bâti en République centrafricaine repose sur le commerce du tramadol, souvent qualifié de «cocaïne du pauvre».

Ancien instructeur de la troupe de mercenaires et auteur du livre Le Groupe Wagner: de l'Ukraine aux putschs militaires, Igor Salikov explique les effets de cette drogue. Prise à haute dose, elle transforme les combattants en véritables «cyborgs», affirme-t-il avant de poursuivre:

«Elle augmente l'endurance et supprime la sensation de peur. Sous l'effet du tramadol, certains combattants ont pu continuer à se battre malgré de graves blessures. Je le sais déjà par expérience, depuis la Syrie en 2015.»

Pavel Prigojine met en place un empire de la drogue en République centrafricaine. Image: dr

La contrebande d'or, un commerce lucratif

Le contrôle du commerce du tramadol permet à Pavel Prigojine d'exploiter les ressources forestières et aurifères de la République centrafricaine. Selon les estimations du centre d'analyse genevois Global Initiative Against Transnational Organized Crime, l'exportation illégale d'or par le groupe Wagner rapporte, chaque année, environ 180 millions de dollars américains, soit 146,5 millions de francs.

La contrebande de cet antidouleur vers les Etats voisins constitue, en outre, une source de revenus supplémentaire. Selon le Wall Street Journal, le tramadol est consommé par les mineurs travaillant dans les mines d'or contrôlées par le groupe Wagner. Des participants aux manifestations prorusses ainsi que des combattants impliqués dans le conflit armé qui perdure depuis des années dans le pays en consomment également.

carte: watson

La majeure partie du tramadol livré en Centrafrique est fabriquée en Inde. De là, des entreprises pharmaceutiques exportent le médicament vers la République du Congo. Des trafiquants font ensuite passer le tramadol en contrebande via le fleuve Oubangui jusqu'en République centrafricaine.

Une évolution en dehors du contrôle du Kremlin

Pavel Prigojine exploite en Afrique le modèle économique que son père avait bâti pendant des années. La dernière vidéo d'Evguéni Prigojine publiée de son vivant a été tournée en Afrique, à l'été 2023. Le chef de Wagner y annonçait vouloir «rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique plus libre».

Toujours selon le Wall Street Journal, le commerce actuel du tramadol en République centrafricaine échappe au contrôle du Kremlin. Les anciens combattants du groupe Wagner sont actuellement directement subordonnés au gouvernement centrafricain. L'influence des mercenaires russes y est désormais si grande qu'ils fournissent du tramadol à des membres de la garde présidentielle ainsi qu'à la milice pro-gouvernementale Sharks. Celle-ci organise régulièrement des patrouilles armées à Bangui (la capitale) et s'en prend physiquement aux partisans de l'opposition.

Evgueni Prigojine, fondateur de Wagner, a développé les activités du groupe en Russie, au Moyen-Orient et en Afrique. Image: Anadolu / Getty

Un tel soutien de la part du groupe de Pavel Prigojine semble convenir aux autorités de la République centrafricaine. En 2025, des représentants du pays ont indiqué que la Russie avait demandé à Bangui de remplacer le groupe Wagner par l'organisation étatique Africa Corps. Le gouvernement a toutefois jugé le groupe Wagner plus efficace et préfère rémunérer ses services en ressources minières plutôt qu'en argent liquide.

Selon Igor Salikov, c'est précisément cela qui fait de Pavel Prigojine un adversaire de l'appareil de pouvoir de Vladimir Poutine.

Un possible adversaire de Vladimir Poutine

S'y ajoute une affaire personnelle notoire. En juin 2023, le père de Pavel Prigojine avait lancé ses mercenaires en marche vers Moscou, avant d'interrompre la mutinerie à la suite d'un accord négocié par la Biélorussie. Deux mois plus tard, il est mort dans le crash de son jet privé au nord de Moscou. Les observateurs ne doutent guère que le Kremlin soit derrière sa mort. Pour Igor Salikov, spécialiste de la Russie:

«Poutine a qualifié son père Evgueni de traître. Ce dernier a trouvé la mort peu de temps après, et Pavel ne saura sans doute jamais ce qui s'est réellement passé. Je ne pense pas qu'il pardonnera cela à Poutine.»

«C'est précisément pour cette raison qu'il a rassemblé autour de lui un groupe d'hommes partageant les mêmes idées. Des hommes restés fidèles à son père et qui n'ont pas signé de contrat avec le ministère de la défense.»

Pour devenir un véritable adversaire de Poutine, il ne suffit toutefois pas d'être personnellement blessé: il faut aussi de l'argent, des armes, des partisans et des combattants. En République centrafricaine, Pavel Prigojine semble gagner en reconnaissance et prendre l'avantage sur l'Africa Corps créé par le ministère russe de la défense, qu'il considère comme une copie à bas prix de Wagner.

Les intentions ultérieures de Pavel Prigojine demeurent pour l'heure incertaines. Ce qui est en revanche manifeste, c'est qu'il s'oppose ouvertement aux règles édictées par le Kremlin après l'ère Wagner, selon lesquelles toutes les structures militaires privées doivent être placées sous l'autorité du ministère de la défense. (trad. ysc)