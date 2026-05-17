beau temps
DE | FR
burger
International
Agriculture

L’Arabie saoudite signe un miracle avec son phosphate sans Ormuz

The deep water port of Yanbu, an artificial land fill pier stretching out into the Persian Gulf in Saudi Arabia. The deep water port of Yanbu, an artificial land fill pier stretching out into the Pers ...
Vue sur le port de Yanbu, en Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge: depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, ce centre de transbordement joue un rôle crucial pour les exportations saoudiennes. (Photo d'archive)Image: www.imago-images.de

Détroit d'Ormuz: l’Arabie saoudite a réalisé un «miracle logistique»

Une entreprise saoudienne affirme qu’elle viendra bientôt à bout des perturbations des chaînes d’approvisionnement provoquées par la crise dans le détroit d’Ormuz. Les analystes se disent impressionnés.
17.05.2026, 07:0417.05.2026, 07:04
Theresa Walter, Charlotta Siemer / t-online
Un article de
t-online

Des milliers de camions traversent actuellement le désert saoudien afin de contourner les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz et de préserver une partie des chaînes logistiques, rapporte le Wall Street Journal. Selon le quotidien new-yorkais, le groupe minier saoudien Maaden, contrôlé par l’Etat, a récemment mobilisé en l’espace de deux semaines des opérateurs ferroviaires et des transporteurs routiers pour acheminer des engrais par voie terrestre.

«Nous sommes passés de 600 à 1600, puis à 2000, et maintenant nous avons 3500 camions qui circulent entre le Golfe et la mer Rouge», a affirmé le directeur de Maaden, Bob Wilt, au Wall Street Journal. Les camions sont conduits par deux chauffeurs et roulent pratiquement sans interruption.

Voici ce qui coûte déjà plus cher en Suisse à cause de la guerre en Iran

Si cette initiative ne peut ni remplacer les capacités du transport maritime ni résoudre les pénuries de kérosène et d’autres produits énergétiques, elle contribue toutefois de manière significative à atténuer la pénurie d’engrais, qui menace l’approvisionnement alimentaire mondial.

Un défi colossal pour contourner Ormuz

Des compagnies maritimes comme MSC et Maersk recourent elles aussi au transport routier. Bob Wilt a indiqué au Wall Street Journal que Maaden aurait résorbé son retard à l’exportation d’ici à la fin mai. «Je ne sais pas si je croyais réellement que nous pourrions y arriver», a-t-il confié.

Khor Fakkan UAE Large cargo ships docked to load and unload goods at Khor Fakkport Copyright: xmoodboardx Panthermedia75378390.jpg
Des navires de fret chargent des marchandises au port de Khor Fakkan: le trafic y a considérablement augmenté depuis le blocage du détroit d'Ormuz. (Photo d'archive)Image: www.imago-images.de

Le petit port de Khor Fakkan, situé dans le golfe d’Oman, connaît lui aussi une forte hausse du trafic depuis que de plus en plus de transports évitent le détroit d’Ormuz en passant par voie terrestre. Selon le journal, environ 100 camions y circulaient chaque jour auparavant; ils seraient désormais près de 7000. Jusqu’ici, l’exploitant du port, Gulftainer, se contentait principalement d’y transférer des conteneurs d’un navire à l’autre.

Mais le port est désormais rempli de camions chargés de marchandises. Le trafic hebdomadaire de conteneurs serait passé de 2000 à 50 000 depuis le début de la guerre menée par Israël et les Etats-Unis en Iran. Gulftainer a donc recruté 900 nouveaux employés en deux semaines et aménagé une nouvelle zone de tri pour poids lourds afin d’organiser et expédier les cargaisons. Farid Belbouab, le directeur de Gulftainer, explique:

«C’est comme s’il fallait monter un orchestre du jour au lendemain pour jouer une symphonie de Mozart»

L’Arabie saoudite développe son activité dans les terres rares

Pour le groupe saoudien Maaden, la crise constitue également un test grandeur nature. L’Arabie saoudite a demandé à l’entreprise d’augmenter fortement sa production de phosphate, d’or et d’aluminium, avec des investissements prévus d’environ 110 milliards de dollars. En partenariat avec l’entreprise américaine MP Materials, Maaden construit en outre une raffinerie destinée au traitement des terres rares. Le royaume devient ainsi un acteur central dans les efforts occidentaux visant à réduire la dépendance à la Chine.

Le monde a mis «tous ses œufs dans le même panier» et le risque explose

Maaden contribue donc grandement à faire de l’Arabie saoudite le troisième exportateur mondial de phosphate, après le Maroc et la Chine.

Un «miracle logistique» de l'Arabie saoudite

Le transport alternatif à travers le désert était encore considéré comme relativement simple à mettre en place. La situation s’est révélée plus complexe dans les ports de la mer Rouge, qui ne sont pas conçus pour le commerce du phosphate. Maaden y a installé des entrepôts provisoires pour les engrais et mis en place des systèmes de conduites permettant de transférer l’acide sulfurique corrosif – un composant essentiel de la production de phosphate – vers des camions-citernes en acier inoxydable.

Pourquoi l'Iran pourrait résister aux pressions économiques de Trump

Mais le transport terrestre reste inefficace, car de nombreux camions repartent à vide depuis les ports, a reconnu Bob Wilt. Toutefois, la forte hausse des prix des exportations compenserait les coûts logistiques supplémentaires. L’entreprise étudie désormais la manière d’adapter ses infrastructures afin de faciliter l’accès aux ports de la mer Rouge, devenus stratégiques.

Au début du conflit, les analystes du cabinet spécialisé CRU doutaient encore de la capacité de l’Arabie saoudite à poursuivre ses exportations. Pourtant, selon les données de l’entreprise d’analyse Kpler, plusieurs cargaisons de phosphate en provenance du port saoudien de Yanbu ont récemment atteint Djibouti, la Thaïlande ou encore l’Argentine. L’analyste de CRU Peter Harrisson qualifie désormais cette réaction de crise de «miracle logistique saoudien». (trad. hun)

L'actu internationale jour et nuit
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
de Christoph Cöln
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
1
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
de Bojan Stula
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Mais pourquoi les films et les séries ont-ils perdus leur couleurs?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C'est mieux qu'un Oscar»: John Travolta ému à Cannes
De Grease à Pulp Fiction, John Travolta a reçu vendredi une Palme d’or d’honneur surprise à Cannes. Ému, l’acteur de 72 ans est aussi venu présenter son tout premier film comme réalisateur, Vol de nuit pour Los Angeles.
Etoile planétaire des années 70 avec Grease avant de revenir briller dans Pulp Fiction, l'acteur John Travolta a encore ravivé sa légende vendredi en recevant une Palme d'or d'honneur surprise à Cannes, où il est venu présenter son premier film comme réalisateur.
L’article