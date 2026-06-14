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Le Liban accuse Israël d'avoir pulvérisé du glyphosate sur son sol

Glyphosate in glass, Herbicides are used to manage wasteland or control weeds in agriculture, laboratory experiment
L'herbicide est cancerogène.Image: iStockphoto

Le Liban accuse Israël d'avoir pulvérisé du glyphosate sur son sol

Le produit décrié est cancérogène. Face à ces soupçons, le pays a saisi l'ONU.
14.06.2026, 15:4014.06.2026, 15:40

Le Liban a annoncé dimanche avoir saisi l'ONU, accusant Israël d'avoir pulvérisé du glyphosate, un puissant herbicide, à des niveaux élevés à sa frontière en février, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

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Une lettre a été adressée au Conseil de sécurité de l'ONU et à son secrétaire général pour se plaindre de l'incident, survenu avant le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars.

Le ministère, qui dit s'appuyer sur un rapport scientifique du CNRS libanais, parle d'utilisation de «glyphosate à des niveaux de concentration élevés» dans trois villages libanais frontaliers qui «dépassent largement» ceux habituellement relevés dans les champs au Liban de cet herbicide, soupçonné d'être cancérogène.

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En février, la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban avait dit avoir été informée par Israël de son intention d'épandre une «substance chimique non toxique» près de la frontière, lui recommandant de mettre à l'abri les Casques bleus.

Le président libanais Joseph Aoun avait alors dénoncé cet épandage comme une «violation flagrante de la souveraineté libanaise et un crime environnemental et sanitaire».

Dans sa communication, la diplomatie libanaise indique également avoir saisi le Conseil de sécurité au sujet des attaques israéliennes en cours contre son pays et notamment concernant «le ciblage d'un véhicule de l'armée libanaise» début juin qui a tué deux officiers en service et un soldat.

Soulignant la poursuite de négociations directes entre Israël et le Liban visant à mettre fin aux hostilités, elle met en garde sur le fait que «le ciblage par Israël de membres de l'armée libanaise sape directement ces efforts diplomatiques». (ats/afp)

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