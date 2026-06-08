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Rima Hassan reporte sa venue à Berne

La visite de Rima Hassan à Berne, qui avait suscité une polémique politique, est reportée. La militante franco-palestinienne, invitée par Carlo Sommaruga, est retenue au Liban pour une mission d’urgence.

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Sa venue avait été annoncée, commentée, débattue, combattue même, et pourtant: la militante pro-palestinienne Rima Hassan ne sera pas présente, ce mardi à Berne. En délégation urgente au Liban, selon nos informations, elle devrait revenir au Parlement pour la troisième semaine de la session d'été.

L'annonce de sa visite avait fait du bruit dans le monde politique suisse, la franco-palestinienne qui doit comparaître devant un tribunal français pour «apologie du terrorisme». Le conseiller national Manfred Bühler (UDC/BE) avait même demandé l'annulation de sa venue au Conseil fédéral.

Contacté, l'ancien maire de Genève Rémy Pagani, qui a participé à la «flotille pour Gaza» en 2025, nous informe que le secrétariat de Rima Hassan a annulé la venue de la militante la semaine dernière déjà. Il évoque, en remplacement, la date du lundi 15 juin.

Elle ne sera pas non plus présente à Genève ce lundi soir, alors qu'elle avait été invité par le syndicat des secteurs publics (SSP) Genève, selon Rémy Pagani.

Développement suit.