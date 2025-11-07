Voici à quoi ressemble la plus grande toile d'araignée du monde. Image: Marek Audy

Il y a 110 000 araignées là derrière

Des scientifiques ont découvert la plus grande toile d'araignée au monde. D'une superficie de 106 mètres carrés, elle se trouve entre la Grèce et l'Albanie.

Plus de «International»

Dans une grotte reculée à la frontière entre la Grèce et l’Albanie, des chercheurs ont découvert le plus grand ensemble de toiles d’araignées jamais observé au monde. Ce gigantesque réseau abrite plus de 111 000 araignées.

Selon l’équipe internationale qui publie ses résultats dans la revue scientifique Subterranean Biology, la toile s’étend sur environ 106 mètres carrés.

Ce vaste entrelacs s’accroche le long des parois rocheuses d’un couloir de la fameuse grotte dite de soufre et se compose d’une multitude de structures en entonnoir. D’après les chercheurs, il s’agit d’une sorte de mosaïque de toiles, construite en coopération par deux espèces différentes d’araignées, un comportement jamais observé auparavant.

Deux espèces en colocation

La colonie se compose d’environ 69 000 individus de la tégénaire domestique (Tegenaria domestica), une espèce largement répandue, présente aussi en Europe centrale, et de 42 000 spécimens de Prinerigone vagans, appartenant à la famille des araignées à baldaquin. Ces deux espèces sont normalement solitaires et se rencontrent le plus souvent à proximité des habitations humaines.

L'araignée domestique, l'une des deux habitantes. Image: Marek Audy

L'auteur principal de l'article, Istvan Urak, de l’Université Sapientia à Sfantu Gheorghe (Roumanie), estime que les conditions extrêmes de cette grotte sombre et chargée en soufre ont probablement favorisé cette cohabitation inhabituelle.

Adaptées à l’obscurité

Dans cette cavité dont l’entrée se trouve côté grec, l’obscurité est permanente. De l’eau riche en soufre y circule tout au long de l’année, à une température stable d’environ 26°C. Les araignées y capturent des moustiques qui se nourrissent de biofilms microbiens poussant sur les parois de la grotte.

La plus grande toile d'araignée du monde Vidéo: extern / rest

Des analyses génétiques montrent que ces araignées présentent des différences marquées par rapport à leurs congénères vivant ailleurs, tant dans leur ADN que dans la composition de leur microbiome. Les scientifiques y voient un possible processus d’adaptation à la vie souterraine. L’équipe espère pouvoir protéger cette colonie fragile, même si la grotte se trouve dans une zone transfrontalière, a rapporté la radio publique grecque (ERT).

(dab/sda/dpa)