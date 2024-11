«Boualem Sansal, connu pour son courage et son engagement, a toujours été une voix critique contre l'oppression, l'injustice, le totalitarisme islamiste. En Algérie, les écrivains et les intellectuels, les éditeurs, les libraires, vivent dans la peur des représailles, des accusations d'espionnage et des arrestations arbitraires, des procès et des diffamations et des attaques médiatiques violentes sur leur personnel et leurs proches.»

Kamel Daoud