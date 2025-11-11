Lors de l'accident, un échafaudage et la scène se sont effondrés. Image: DPA

Effondrement à Europa-Park: l'ancien directeur passe devant le tribunal

Pendant les vacances d'été 2023, un accident s'est produit au parc d'attractions. Lors d'un spectacle aquatique, un échafaudage s'est effondré, blessant huit personnes. Un homme va répondre de ses actes devant la justice.

Au milieu du spectacle de plongeon Retorno dos Piratas, à Europa-Park, en Allemagne, un accident s'est produit à l'été 2023: une piscine mobile près du toboggan aquatique Atlantica SuperSplash a éclaté, provoquant l'effondrement de la scène. Des morceaux de celle-ci sont tombés sur le toboggan d'à côté. Huit personnes ont été blessées: six acrobates et deux visiteurs.

Le spectacle de plongeon de haut vol a été annulé après l'incident. Les acrobates étaient employés par une entreprise française et venaient de différents pays.

Lésions corporelles multiples

Près de deux ans plus tard, un homme de 45 ans doit répondre de cet accident devant le tribunal d'Ettenheim. Il était à l'époque responsable du spectacle aquatique. Entre mai et août 2023, l'entreprise qu'il dirigeait était chargée de la mise en place et du déroulement du spectacle dans le parc d'attractions.

Selon les médias, le quadragénaire est accusé de huit cas de blessures corporelles par négligence. D'après le ministère public, il aurait enfreint d'importantes consignes de sécurité lors du montage du bassin. En effet, au moment de l'installation, certaines mesures obligatoires prescrites dans le mode d'emploi n'auraient pas été respectées, ce qui aurait conduit à l'accident.

Grand incendie il y a deux mois

Ce n'était toutefois pas le seul accident qui a frappé le célèbre parc d'attractions en 2023. «Le monde magique des diamants de Yomi» avait pris feu environ deux mois auparavant. Ce violent incendie a fait deux blessés et endommagé les attractions très populaires. Elles ont ensuite été rénovées et ont rouvert leurs portes en 2024.