L'«Euro-Mir» est l'une des principales attractions d'Europa-Park. (Photo d'archives) Image: Imago

Euro-Mir risque de disparaître d'Europa-Park

Le plus grand parc d’attractions d’Allemagne s'agrandit encore: une nouvelle montagne russe voit le jour et embarquera les familles pour un voyage spatial. D’autres changements sont déjà prévus.

Le parc Europa-Park, situé à Rust dans le sud de l'Allemagne, souhaite consacrer une vaste zone thématique à l’espace. L’attraction principale sera la montagne russe «Euro-Mir», qui doit être démontée puis entièrement reconstruite avec une technologie de pointe, a indiqué le directeur du parc, Roland Mack.

«Nous sommes en discussion avec l’Agence spatiale européenne (ESA) afin de collaborer», a ajouté Mack au sujet de la future zone, dont l’ouverture est prévue pour 2028. En plus de la nouvelle montagne russe, d’autres attractions y verront également le jour.

Le cofondateur du parc d’attractions avait déjà annoncé son intention de remplacer la montagne russe «Euro-Mir», inaugurée en 1997, dans les prochaines années. Aucun détail n’avait toutefois été communiqué jusqu’à présent.

«Euro-Mir» doit être rebaptisée

La montagne russe, très appréciée des visiteurs du parc, devrait cependant changer de nom. «Nous allons probablement modifier son appellation», a déclaré Mack à propos de la grande attraction. Aucune décision définitive n’a toutefois encore été prise.

Le parc avait inauguré l’an dernier sa dernière grande montagne russe, la «Voltron Nevera». Selon les plans, la nouvelle «Euro-Mir» sera une attraction destinée à toute la famille, tandis que «Voltron Nevera» s’adresse avant tout à un public plus jeune.

La zone russe sera réduite

Jusqu’à présent, «Euro-Mir» appartient à la zone thématique russe, qui, selon Mack, sera conservée, mais dans une version réduite. Il précise, en évoquant l’espace orné de façades de datchas et de petits bulbes dorés:

«Nous ne démonterons pas la partie consacrée à la Russie historique»

Jusqu’à présent, le cofondateur du parc de loisirs situé au nord de Fribourg avait refusé toute modification du contenu de la zone thématique russe, ouverte depuis 1998. La raison: Mack ne voulait pas que l’agenda du parc soit dicté par la politique ou par les crises. Cependant, cela fait désormais plus de trois ans et demi que la Russie mène une guerre d’agression sanglante contre son voisin, l’Ukraine.

A nouveau le meilleur parc du monde

Il y a quelques semaines, Europa-Park a de nouveau été désigné comme le «meilleur parc de loisirs du monde». Le parc a reçu pour la dixième fois le prix «Golden Ticket Award» décerné par le magazine spécialisé Amusement Today.

Le jury a surtout salué la diversité des attractions, la qualité de l’exploitation ainsi que la combinaison entre tradition et innovation. Le programme de divertissement, la gastronomie et les offres d’hébergement ont également été distingués.

En plus de la récompense principale, Europa-Park s’est illustré dans plusieurs autres catégories. Le parc aquatique «Rulantica» a décroché la quatrième place mondiale parmi les parcs aquatiques, tandis que la montagne russe «Voltron Nevera» s’est classée parmi les dix meilleures sur près de 6000 autres structures dans le monde. (dpa/sha)