ciel couvert-2°
DE | FR
burger
International
Venezuela

A Caracas, il reste une odeur de brûlé

A woman holds toys depicting Venezuela&#039;s deposed President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas on January 3, 2026, after US forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro. Pre ...
A Caracas, les soutiens à Maduro, peu nombreux, ont manifesté samedi.Image: AFP

A Caracas, il reste une odeur de brûlé

Après l'intervention des Etats-Unis et l'arrestation du président Nicolas Maduro, dans la capitale du Venezuela, samedi, régnait le silence. Reportage.
03.01.2026, 19:3403.01.2026, 21:26

Un silence presque sépulcral et une odeur de brûlé ont envahi samedi Caracas, la capitale du Venezuela, après les frappes nocturnes américaines qui ont secoué la capitale et conduit à la capture du président Nicolas Maduro.

👇🏼 Suivez notre direct sur la situation au Venezuela👇🏼

Les rideaux métalliques des magasins sont baissés. Les rues et même les grandes avenues sont désertes ou presque.

Seules quelques voitures circulent. Un contraste avec la tension ressentie dans les files de clients nerveux voulant acheter de la nourriture dans les supermarchés.

Pourquoi l’opération de Trump est un pari à haut risque

Dans la capitale, des agents entièrement vêtus de noir, armés de fusils et portant des lunettes de soleil, patrouillent dans le centre, là où sont situés des institutions du pouvoir comme le ministère de l’Intérieur.

A supporter holds a poster of Venezuelan President Nicolás Maduro in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026, after U.S. President Donald Trump announced that Maduro had been captured and flown out ...
A Caracas, les soutiens au président déchu ont manifesté.Keystone

Ils patrouillent aussi autour du palais présidentiel de Miraflores, où Nicolas Maduro tenait, il y a à peine quelques jours encore, ses rassemblements musicaux émaillés d’invectives contre l’impérialisme.

Le Venezuela dénonce une «très grave agression militaire» américaine

Face au palais, environ 500 de ses sympathisants se sont rassemblés pour réclamer son retour et celui de son épouse Cilia Flores, arrêtés par l’armée américaine et exfiltrés aux États-Unis, en scandant «l’Empire les a enlevés, nous les voulons de retour».

Inculpés de «narcoterrorisme», ils doivent être jugés à New York, a fait savoir le président américain Donald Trump. Une estrade a été installée avec des haut-parleurs diffusant des chansons de «lutte», tandis que des manifestants brandissent des portraits de Nicolas Maduro et des drapeaux vénézuéliens.

D’autres tiennent des pancartes avec l’inscription: «Aujourd’hui, demain et pour toujours, la révolution bolivarienne du Venezuela vaincra. Vive Nicolas, vive Chavez, vive le peuple». Nicolas Maduro a été élu une première fois en 2013 et a succédé à Hugo Chavez (1999-2013).

Venezuelan Communications Minister Freddy Nanez raises a fist as he leaves the vice president&#039;s office in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) Venezuela US
Le ministre de la Communication, Freddy Nanez, lève son point en geste de soutien.Keystone

Katia Briceño, professeure d’université de 54 ans, est venue «défendre» son pays face à ce qu’elle considère comme une «barbarie» : «Comment se fait-il qu’un gouvernement étranger vienne, s’immisce dans le pays et enlève le président? C’est absurde».

Analyse
Pourquoi la chute de Maduro ne signifie pas la fin de son régime

«Ça n’a pas été une grande surprise, car on s’attendait à être attaqués à tout moment», confie à l’AFP une autre manifestante, Pastora Vivas, 65 ans. Dans l’est aisé de Caracas, de longues files d’attente se forment devant des établissements alimentaires, qui vendent leurs produits à huis clos, derrière des portes fermées.

Parfois, des personnes sont autorisées à entrer au compte-gouttes, parfois elles doivent demander ce qu’elles veulent. À l’aéroport militaire Francisco de Miranda de Caracas, des avions sont positionnés sur le tarmac afin d’empêcher l’atterrissage d’appareils, a constaté l’AFP. (afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Ils deviennent fous»: avec la jeunesse ukrainienne
Guerre, deuil, isolement: en Ukraine, une génération d’adolescents grandit sous les sirènes et les bombes. Entre écoles souterraines, sport clandestin et soutien psychologique fragile, ils tentent de survivre sans renoncer à rêver.
Ombre de moustache, tignasse ébouriffée et casquette de marque: Bohdan serait l'ado lambda, s'il ne concentrait les malheurs d'une jeune génération ukrainienne marquée par bientôt quatre ans de guerre.
L’article