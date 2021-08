International

Inondations en Allemagne: la reconstruction coûtera 30 milliards d'euros



La facture des intempéries qui ont frappé l'Allemagne en juillet s'annonçait très salée: plus de 26 milliards d'euros. Mardi, les autorités ont finalement annoncé qu'elles iront consacrer 30 milliards pour la reconstruction.

30 milliards d'euros, soit 32,4 milliards de francs. C'est la somme gigantesque que l'Allemagne va dépenser pour reconstruire les zones sinistrées par les inondations meurtrières de la mi-juillet dans l'ouest du pays.

La somme sera partagée entre l'Etat fédéral et les 16 régions allemandes, a précisé mardi la chancelière Angela Merkel, soulignant qu'il s'agissait «d'un signe de solidarité nationale».

Les aides seront adoptées lors d'un conseil des ministres le 18 août, et devront encore être entérinées probablement la semaine suivante par le Bundestag, la chambre basse du parlement.

Près de 200 morts

Au moins 190 personnes sont mortes dans des crues dévastatrices les 14 et 15 juillet, essentiellement dans deux Länder, la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

L'Allemagne avait déjà alloué des aides d'urgence d'un montant total de 400 millions d'euros le 21 juillet pour soulager les sinistrés et parer au plus pressé, comme le rétablissement de l'eau potable et de l'électricité. (ats/asi)

