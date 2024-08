Image: watson

«Il faut empêcher la catastrophe»: en Allemagne, avant un vote capital

A quelques jours d'un double scrutin qui pourrait changer la face de l'Allemagne en cas de victoire de l'extrême droite AfD, watson s'est rendu à Ilmenau, en Thuringe, l'un des deux Etats de cette ex-Allemagne de l'Est où l'on vote dimanche et où l'on n'en finit pas de mal digérer la réunification de 1990. Reportage.

Mercredi 17h30, à la terrasse du bar Aqui, face à l’hôtel de ville d’Ilmenau. Le conseiller communal Gunther Kreuzberger, 56 ans, est au rendez-vous. «Je ne vous serre pas la main, j’ai le Covid», dit-il. «Je me sens observé comme au microscope.» Il ne parle pas de son pépin de santé, mais de lui et de la Thuringe.

Ce Land d’ex-Allemagne de l’Est, réputé pour son massif forestier, est sous le regard à la fois curieux et inquiet de l’Europe entière. Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) pointe en tête dans les sondages avant le scrutin de dimanche, appelé à renouveler l’assemblée régionale et son gouvernement. La même élection se tient le même jour en Saxe voisine, autrefois située elle aussi en ex-République démocratique allemande (RDA). Comme en Thuringe, l’AfD y est donnée vainqueur.

«Tout doit être fait pour que l’AfD ne soit pas première dimanche soir. Ce serait inédit en Allemagne et ce serait une catastrophe», prévient Gunther Kreuzberger. En 1989, dans les mois précédant la chute du mur de Berlin, cet ancien lieutenant de l’armée populaire nationale de la RDA craignait de recevoir l’ordre de tirer sur les civils est-allemands désireux de passer à l’Ouest, en Allemagne fédérale, se souvient-il.

«J’avais dit à mes hommes que si cet ordre était donné, ils auraient le droit d’invoquer leur conscience pour ne pas obéir» Gunther Kreuzberger

Face à l’AfD, Gunther Kreuzberger, qui exerce la profession d’enseignant au Département médias et sciences de la communication de l’Université technique d’Ilmenau, en appelle au vote utile. Il aimerait que son parti, Pro-Bockwurst, une formation localiste portant le nom d’une saucisse bien connue en Allemagne, recommande de voter pour la CDU (démocratie-chrétienne, centre-droit). «Mais ce n’est pas acquis, tout le monde n’est pas d’accord dans mon parti», confiait-il en milieu de semaine.

Donnée trois points derrière une AfD gratifiée de 30% des intentions de vote en Thuringe, la CDU est la seule à pouvoir éviter une victoire, ne serait-ce que symbolique, de l’extrême droite. La CDU l’a bien compris. «Höcke stoppen, CDU wählen», clament ses affiches: «Pour ne pas avoir Höcke, votez CDU»

La gaffe énorme du favori

Björn Höcke est le sulfureux chef de l’AfD dans le Land thuringien. Julian Wüster, l’un des deux conseillers communaux SPD (social-démocrate, centre-gauche) d’Ilmenau, le compare à «Goebbels», le ministre de la propagande du IIIe Reich. «C’est un fasciste», insiste le jeune homme de 30 ans, doctorant en optique, marié à une Mexicaine et père d’une petite fille de 8 mois. L’élu SPD a un côté entier. S’engager dans la social-démocratie en ex-Allemagne de l’Est relève du sacerdoce. Le parti y est partout en recul. Il est acquis qu’il ne dirigera plus la Saxe à compter de 1ᵉʳ septembre au soir. Il n’aura plus alors que le Brandebourg pour se consoler.

Björn Höcke a-t-il commis une grossière erreur à quelques jours du scrutin? La presse, qui ne l’aime pas, veut le croire. Celui qui apparaît sur ses affiches les yeux cachés par des lunettes de soleil, l’air de se moquer un peu du monde, s’en est pris dans les derniers jours de la campagne aux entreprises thuringiennes qui ont signé une déclaration en faveur de la «diversité» dans le tissu économique régional. Le sang de Björn Höcke n'a fait qu'un tour: il leur a souhaité de «graves turbulences». Les salariés apprécieront.

L’éditorialiste de la Thüringer Allgemeine l'égratignait jeudi:

«Chez lui, les questions migratoires comptent plus que la promotion économique et que la défense du niveau de vie» Thüringer Allgemeine

Après l’attentat islamiste qui a fait trois morts et cinq blessés graves le 23 août à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le patron de la CDU en Thuringe, accro à la provoc, a prévenu: c’est «Solingen ou Höcke», le terrorisme ou ma pomme. A ce propos, la politique allemande de l’asile connaissant manifestement des ratés, le chef de la CDU Friedrich Merz, principal opposant à la coalition «Ampel» au pouvoir à Berlin (SPD, Libéraux et Verts), a convaincu le chancelier Olaf Scholz d’étudier l’exemple danois, un pays gouverné par des sociaux-démocrates très restrictifs en matière d’asile. La tenue d’élections en Thuringe et en Saxe n’est sans doute pas pour rien dans ce soudain intérêt pour le voisin nordique.

Les frustrations de la réunifications

Mais, de tous les thèmes de campagne, c’est le niveau de vie qui semble être au cœur des préoccupations en Thuringe – les salaires y sont les plus bas d’Allemagne. Jusqu’à la «Wende», le tournant de la réunification en 1990, l’économie, à Ilmenau, 20 000 habitants sans compter la périphérie, dépendait de l’industrie du verre et de la porcelaine. La transition fut rude. Le chômage explosa à 20%. Il est depuis redescendu à 6%. A partir de sa création en 2013, l’AfD n’a cessé de progresser. Depuis les élections communales de mai dernier à Ilmenau, elle talonne la CDU, qui reste première, mais de peu.

«Les frustrations nées de la réunification, avec ce sentiment qu'une partie des Allemands de l’Est a de ne pas compter, n’ont pas diminué. Je dirais même qu’elles ont augmenté. Il y a toujours la recherche d’une nouvelle identité», observe le conseiller communal Gunther Kreuzberger. Sur un plan pratique, l’un des problèmes auxquels est confrontée la région serait plutôt le manque de main-d’œuvre.

Sabine, 61 ans, 1300 euros net par mois

C’est pourquoi Sabine, 61 ans, vendeuse à Arnstadt, une ville moyenne située entre le chef-lieu thuringeois Erfurt et Ilmenau, ne souhaite à aucun prix un gouvernement AfD au Landtag d’Erfurt.

«L’AfD veut renvoyer les étrangers, or nos entreprises en ont besoin» Sabine

Dimanche, Sabine votera CDU. Là encore, le vote utile.

Croisée le matin tôt dans une robe d’été en route pour son travail après être allée acheter le pain, Sabine est née à Ilmenau, au pied des forêts de Thuringe, là où les voies du train ne sont toujours pas électrifiées, donnant à l'endroit un aspect romantique. Sabine appartient à cette catégorie de personnes, nombreuses, insatisfaites de son salaire.

«Une fois toutes les retenues effectuées, il me reste un peu plus de 1300 euros. Il se trouve que j’ai une jeune collègue, très appliquée, dont le compagnon est au chômage, disons plutôt qu’il ne veut pas travailler. J’estime qu’il n’est pas normal que mes cotisations entretiennent une personne qui ne veut pas chercher un travail.» Sabine

La Thuringeoise évoque à présent le cas de son mari. Sa situation n’est pas plus satisfaisante.

«Il est à la retraite avec une rente de 1400 euros par mois pour 48 ans travaillés. Ça ne va pas. C’est trop peu. Il a dû prendre un mini-job» Sabine

Thomas, 61 ans également, costaud, la tête ronde, l’œil rieur, a des arguments semblables à ceux de Sabine. Mais lui votera dimanche AfD, en Saxe, où il habite – il est de passage à Ilmenau pour son travail, dans le secteur automobile. «A ma retraite, il me restera 58% de mon salaire, c’est nettement insuffisant», déplore-t-il, assis devant l’entrée de la pension où il loge. «J’ai déjà travaillé 45 ans dans ma vie. L’âge légal de la retraite est 67 ans. J’aimerais partir avant, mais c’est 0,3% de retraite en moins par mois en cas de départ anticipée.» Il réfléchit à l’après et ce qu’il entrevoit ne le réjouit pas.

Le Saxon a des reproches à adresser à «ces Ukrainiennes» qu’il voit rouler dans de «grosses et belles voitures» en Allemagne, assure-t-il. «Est-on toujours dans le domaine de l’asile?», demande-t-il. La guerre que mène «Zelensky» lui semble aller trop loin au regard de ce que l’Allemagne, soutien militaire et financier de Kiev, peut accepter diplomatiquement.

«Avec son offensive en Russie, il y a un risque de troisième guerre mondiale» Thomas

Sa compagne ne vote pas AfD, mais BSW, pour Bündnis Sahra Wagenknecht. Issue de Die Linke, l’héritier de l’ancien parti communiste est-allemand, cette candidate est la révélation de ces derniers mois dans les territoires de l’ex-RDA. Elle se dit de gauche et elle est en tête à gauche dans les sondages. Mais ses détracteurs, au SPD notamment, la qualifient de populiste. Elle est pour un contrôle strict de l’immigration et s’oppose à la poursuite de l’aide, sous sa forme actuelle, à l’Ukraine. Son plan pour Kiev: négocier au plus vite la paix avec Moscou.

«Il faudrait que l’AfD et BSW se mettent ensemble»

«Ce serait bien si l’AfD et BSW se mettaient ensemble pour gouverner en Saxe et en Thuringe», lance Thomas. Cela n’est apparemment pas l’intention du parti portant le nom de Sahra Wagenknecht. S’il en est que Thomas n’aime pas, ce sont les Verts. «Personne ne les aime en ex-RDA. C’est le parti qui veut tout interdire. Ici, contre l’avis des Verts, beaucoup de gens continuent de se chauffer au bois et au charbon.»

Tina Wittrich sait tout cela. «On est le parti que les gens aiment détester», dit-elle, de retour de Berlin. Cette conseillère communale écologiste de 31 ans rentre de la capitale où elle est allée chercher un prix qu’elle a gagné. Le prix «Machen» (Faire). C’est un concept en faveur de «vivre-ensemble» qu’elle a mis en œuvre à Ilmenau. «Il s’agit d’encourager les gens à faire des rencontres. Et cela a bien marché», rapporte-t-elle.

Les Verts, ces mal-aimés

Au conseil communal, où ils ne sont plus que deux Verts, Tina Wittrich s’occupe de la culture. «Moi, je m’attache à des projets qui intègrent la diversité. Cela ne plaît pas forcément à l’AfD, qui préférerait qu’on ne programme que des manifestations traditionnelles.» La jeune femme a conscience que son parti pourrait ne plus être représenté au parlement régional de Thuringe, faute d'atteindre le quorum de 5% des voix.

La victoire, dimanche, dans le district de l'Ilm, le nom de la rivière qui traverse Ilmenau, semble promise au Dr Jens Dietrich, chef du groupe AfD au conseil communal d'Ilmenau et candidat au parlement régional de Thuringe. Peut-être sera-t-il dépassé par son adversaire de la CDU, Andreas Bühl.

Le Dr Jens Dietrich, candidat de l'AfD

Le Dr Dietrich, chimiste de formation, porte les revendications de son parti. Que sont, entre autres, détaille-t-il à watson: le renvoi des «tous les étrangers illégaux», une «plus grande neutralité des médias publics», ainsi qu'une redéfinition du «rôle supposément central du CO2 dans le changement climatique» – l'AfD est pour le maintien des filières diesel et charbon. Le candidat du parti d'extrême droite port un pin's au revers de son blazer, «Der Osten matchs» (l'Est le fait), le slogan de campagne, une variante du «Wir Schaffen das» de l'ex-chancelière Angela Merkel, lorsqu'elle décida d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés fuyant la Syrie en 2015.

Kurde de 31 ans, installé depuis dix ans en Allemagne, Saly tient un salon de coiffure pour hommes à Ilmenau, 18 euros la coupe tondeuse-ciseaux sans shampoing. Dimanche, il donnera sa voix à la CDU, le parti de la stabilité. «L'AfD veut mettre les étrangers dehors, elle les ceux qui travaillent, ceux qui ont une entreprise, dans le même sac que ceux qui se comportent mal et qui sont peut-être 2% de la totalité», affirme-t-il.

Saly travaille a Ilmenau mais réside à Suhl, une ville de Thuringe qui abrite un centre de requérants d'asile, où il y a parfois des problèmes: le centre loge plus de réfugiés qu'il ne peut. «Là-bas, reprend le coiffeur kurde naturalisé allemand, les gens sont souvent à cran avec les réfugiés, ici, à Ilmenau, ça se passe plutôt bien.»