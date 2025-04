Le maire de Kiev fait une concession choquante à la télévision

de Par Anuj Chopra avec Johanna Lehn à Berlin et Bozhidar Angueloff à Sofia

Alors que la question des concessions territoriales devient de plus en plus présente , le président Zelensky, que le maire de la capitale ukrainienne a critiqué par le passé, avait expliqué jeudi que Kiev ne céderait pas sur la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie.

«Nous comprenons que le scénario des concessions territoriales est contraire à nos intérêts nationaux et nous devons lutter jusqu'au bout pour empêcher sa mise en oeuvre», a encore tenu à nuancer le maire de Kiev dans son message sur Telegram.

Le locataire de la Maison-Blanche a d'ailleurs déclaré que «la Russie gardera la Crimée. Et Zelensky comprend ça», lors d'une interview au magazine Time diffusé vendredi.

Une éventualité inacceptable pour Kiev et un point de blocage pour les négociations entamées par le président américain Donald Trump.

Vitali Klitschko s'est justifié en disant que «de nombreux responsables politiques et médias internationaux» parlent d' un échange territorial comme une des conditions pour un cessez-le-feu soutenu par les Américains , pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine qui dure depuis 2022.

Un peu plus tard vendredi, le maire de Kiev a publié un message sur Telegram pour «clarifier les choses», à la suite de cet entretien qui a soulevé des protestations sur les réseaux sociaux ukrainiens.

