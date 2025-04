«Les droits de douane sont loin d'être fatals pour la Chine»

Pour John Lee, l'un des principaux experts de la politique étrangère chinoise, la Chine peut encaisser les mesures de Trump. Pour lui, l'Europe doit à nouveau lui faire du pied.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «International»

La guerre commerciale mondiale devient un duel de superpuissances: Donald Trump a annoncé mercredi qu'il suspendait ses surtaxes douanières mondiales mais augmentait celles sur la Chine.

Nous avons eu la guerre des processeurs et nous avons maintenant la guerre commerciale. Laquelle est la pire?

John Lee: La guerre commerciale.



Pourquoi donc?

Nous avons pu limiter la guerre des puces. Celle-ci se déroulait principalement entre les Etats-Unis et la Chine. La guerre commerciale concerne tout le monde.

«De plus, il n'y a pas de base rationnelle pour cette guerre commerciale»

La formule utilisée par les Américains pour fixer les droits de douane défie toute rationalité. Les droits de douane les plus élevés concernent par exemple le Lesotho, un pays africain pauvre.

Et même les pingouins sont frappés de droits de douane...

Cela peut paraître amusant. Mais la plupart des pays ne peuvent pas se défendre contre ces taxes, surtout les plus petits et les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens dont dispose la Chine.

Cet interview a été réalisé le 9 avril, avant que Trump ne suspende ses droits de douane pour la plupart des pays sauf la Chine, pour 90 jours.

John Lee vient d'être nommé «TOY Senior Fellow» de l'Asia Society Switzerland.

La Chine veut désormais riposter, et Donald Trump, à son tour, veut augmenter encore plus les droits de douane. Existe-t-il encore une solution à cette escalade?

Si les menaces sont mises à exécution, nous pouvons dorénavant parler d'un «hard decoupling», d'une rupture complète des relations commerciales entre les deux pays.

La Chine peut-elle supporter d'être exclue de son plus grand marché d'exportation?

Actuellement, seulement 15% environ de toutes les exportations chinoises sont destinées aux Etats-Unis. La Chine est bien moins dépendante des exportations que l'Allemagne, par exemple. En Allemagne, près de la moitié des biens et des services produits sont destinés à l'exportation. En Chine, ce chiffre n'est plus que de 20%.

«Oui, les droits de douane vont faire mal à la Chine, mais ils sont loin d'être fatals pour son économie»

Ici, en Occident, les nouvelles de ces dernières années ne cessaient d'évoquer l'état déplorable de l'économie chinoise. Vieillissement de la population, crise immobilière, chômage des jeunes... Que faut-il en penser?

Cela n'est pas tout à fait faux, mais c'est largement exagéré. La crise immobilière est effectivement un problème, mais le pire semble avoir été surmonté. Actuellement, la Chine ne fait pas face à plus de problèmes insurmontables. Nous pouvons par exemple résoudre la crise du vieillissement en augmentant l'âge de la retraite, et en développant l'automatisation. Il nous est également possible de surmonter le chômage des jeunes.



Tout va donc pour le mieux?

Pas tout à fait. La déflation reste un problème.

Le Wall Street Journal et The Economist ont déjà proclamé la Chine gagnante de la guerre commerciale. Partagez-vous ce point de vue?

Si, par «gagnant», vous entendez «être moins touchés que les autres», alors oui. Les exportations se poursuivent de manière significative, mais, comme nous l'avons déjà dit, l'économie chinoise est moins dépendante des exportations que la plupart des autres nations.

La Chine est devenue entre-temps le plus grand acteur dans le domaine des voitures électriques.

Oui, BYD a dépassé Tesla.

Elon Musk et sa marque Tesla sont désormais derrière le chinois BYD. Image: keystone

Et la marque vient d'ouvrir une succursale à Zurich...

BYD continue de réaliser 90% de son chiffre d'affaires en Chine. Cela contredit également le préjugé souvent entendu, selon lequel la consommation intérieure en Chine est beaucoup trop faible. Même en ce qui concerne l'électronique grand public et la robotique, la plus grande partie de la consommation provient du marché intérieur.

Alors que le marché américain reste fermé, on craint désormais en Europe d'être submergé par les importations chinoises. Est-ce à juste titre?

Il y a effectivement des surcapacités, surtout dans le secteur de l'acier. Mais c'est le cas depuis un certain temps.​

Maintenant, on craint en Occident l'arrivée des voitures électriques chinoises bon marché, surtout en Allemagne.

Encore une fois. Seule une petite partie des voitures électriques chinoises sont exportées. De plus, les constructeurs européens n'ont jusqu'à présent vendu qu'un petit nombre de voitures électriques.

«L'Union européenne a déjà décrété des droits de douane importants sur les voitures électriques chinoises, et donne ainsi à ses propres constructeurs le temps de rattraper leur retard.»

Du point de vue des consommateurs, je ne vois pas de surcapacité chinoise. Jusqu'à présent, moins de 20% des voitures électriques vendues en Europe provenaient de Chine, et celles-ci sont délibérément vendues plus cher que nécessaire pour justement ne pas donner l'impression de vouloir inonder le marché.

Il y a aussi la crainte d'un siphonnage des données des utilisateurs via les voitures électriques. Que faut-il penser de cela?

Les Etats-Unis utilisent déjà ce prétexte pour interdire les voitures électriques chinoises, et ce, bien avant l'arrivée de Trump. Mais en comparaison,

«On peut extraire beaucoup plus de données d'un smartphone que d'une voiture électrique»

Quid de la qualité des véhicules? Une BYD est-elle aussi bonne qu'une Tesla?

Eh bien, si l'on considère le nombre de rappels à cause de défauts, la qualité des Tesla n'est pas irréprochable. De manière générale, la qualité des voitures électriques chinoises a drastiquement augmenté, y compris en termes de design. Il y a dix ans, celles-ci n'étaient pas vraiment irréprochables. Les choses ont changé. Le patron de Ford a visité la Chine il y a deux ans. Il a été profondément choqué, et a évoqué une «menace existentielle» qui se profilait.

Les voitures électriques de la marque chinoise BYD rivalisent désormais avec les meilleures. Image: keystone

Qu'est-ce qui fait que les voitures chinoises sont si bonnes?

Les usines ont un haut degré d'automatisation, c'est pourquoi la qualité est très bonne. J'ai moi-même testé récemment une voiture de BYD, et je n'ai pas constaté de différence en termes de maniabilité avec les modèles allemands ou japonais.

Ici, il existe cependant toujours un préjugé selon lequel la technique chinoise est certes bon marché, mais aussi de piètre qualité.

Ce préjugé existait autrefois aussi au sujet des voitures japonaises ou sud-coréennes. Mais les consommateurs aiment faire des économies.



La Chine a toujours un problème d'image, notamment en ce qui concerne les droits humains et d'autres éléments.

Je suis sceptique quant au fait que le consommateur moyen y pense lorsqu'il achète une voiture. En dépit de toute la mauvaise presse. On achète déjà des smartphones et des écrans plats chinois.



«Lorsqu'il achète des jeans, le consommateur moyen ne se soucie pas non plus des conditions de travail au Bangladesh»

En Europe, en tout cas, le consommateur moyen comment à sérieusement s'inquiéter pour son emploi. En Suisse aussi, parce que nous sommes des fournisseurs de l'industrie automobile allemande.

Vraiment? Ceux qui sont directement concernés, peut-être, mais sinon? D'un point de vue économique, il est certes judicieux de protéger l'industrie automobile pour diverses raisons, surtout en Allemagne. Mais cela va-t-il influencer le comportement du consommateur moyen? Je n'en suis pas sûr.

«On ne peut pas ignorer la Chine, celle-ci est devenue e la plus grande nation commerciale du monde»

La guerre commerciale alimente un nouvel anti-américanisme. Cela va-t-il aider la Chine?

En Allemagne, les ventes de Tesla ont déjà massivement chuté. Je ne sais pas si cela aura pour conséquence que tous ceux qui veulent maintenant acquérir une voiture électrique se disent: «j'achète un modèle chinois».

Mais les constructeurs européens rattrapent leur retard.

Oui, mais ils partent de loin. Les modèles chinois disposent de nettement plus d'options. Je ne peux pas évaluer à quel point cela est important pour les Européens.

Grâce à DeepSeek, la Chine peut également rivaliser en matière d'intelligence artificielle. Image: keystone

Le succès de l'entreprise d'intelligence artificielle DeepSeek a amélioré de façon significative l'image de la technologie chinoise. Cela a-t-il permis à la Chine de rattraper les Etats-Unis?



«DeepSeek n'est pas une révolution, mais une évolution»

La technique utilisée est déjà connue. Mais cela correspond à une image de la Chine qui s'améliore graduellement. L'écart avec les Etats-Unis et l'Occident se comble rapidement, plus vite que prévu jusqu'à présent.



L'un des objectifs déclarés du gouvernement est de faire de la Chine la première puissance mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle.

L'objectif n'est pas d'être le leader unique, mais de rivaliser avec les meilleurs au niveau mondial.

La guerre commerciale va-t-elle amener l'Europe et le Japon à se rapprocher de la Chine?

La Chine vient d'annoncer que le Japon et la Corée du Sud ont repris les négociations au sujet des relations commerciales, et ce, en conséquence directe des nouveaux droits de douane américains. Si tel est le cas, nous pouvons partir du principe que l'on discute à nouveau avec la Chine de relations commerciales accrues. Nous ne pouvons pas ignorer la Chine, car celle-ci est devenue entre-temps la plus grande nation commerciale du monde.

«Compte tenu de l'inconstance de Trump, s'appuyer sur les Etats-Unis n'est plus une stratégie»

Comment tout cela va-t-il se terminer?

On ne peut pas généraliser. L'Europe est dans une situation très différente de celle des pays d'Asie du Sud-Est. Dans cette guerre commerciale, les Européens sont moins perdants que les autres. Ils ont encore des économies riches et puissantes, et peuvent également lever de nombreuses barrières sur leur marché intérieur. Ils peuvent donc tenir tête directement aux Américains. Un pays comme le Vietnam ne peut pas le faire. De ce point de vue, il n'est pas surprenant que certains recommence à discuter avec les Chinois.

Traduit de l'allemand par Joel Espi