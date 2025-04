Les deux hommes se lancent des attaques depuis des années. Donald Trump s'est récemment attaqué au portrait de Barack Obama. Keystone

Trump remplace un portrait d'Obama par le sien: une première

Une annonce sur le réseau X constitue en réalité un précédent. C'est en effet la première fois de l'histoire qu'un président américain en exercice accroche son propre portrait dans la Maison-Blanche.

Plus de «International»

La rivalité de Donald Trump avec Barack Obama s'affiche jusqu'aux murs de la Maison-Blanche. Le président américain a remplacé le portrait de celui auquel il a succédé en 2017 par un tableau tiré de la tentative d'assassinat contre lui, le poing rageur.

Selon le New York Times, de mémoire d'historien, jamais un président en fonction n'avait fait accrocher son propre portrait dans la Maison-Blanche. La coutume veut que cela soit l'occupant qui lui succède qui le fasse.

Keystone

Le républicain de 78 ans a ainsi fait déplacer le portrait de l'unique président noir de l'histoire des Etats-Unis, un démocrate, de l'autre côté du grand couloir d'entrée du bâtiment.

«Une nouvelle oeuvre d'art à la Maison Blanche» Donald Trump

Tel est le commentaire de la présidence américaine, qui a publié vendredi une vidéo sur le réseau X, en montrant le tableau accroché à l'endroit, près de l'escalier principal, où était auparavant suspendu celui d'un Obama en costume, de face sur fond blanc.

Le tableau nouvellement installé capture le moment devenu célèbre où Donald Trump brandit le poing après avoir été visé par des tirs lors d'un meeting en juillet, en Pennsylvanie. Il était alors candidat pour le parti républicain à la dernière présidentielle. Sur la photo, il le visage ensanglanté et est ceinturé par des agents, avec la bannière étoilée au second plan.

La scène rappelle une image captée par un photojournaliste de l'agence américaine Associated Press (AP) et qui a fait le tour du monde.

Sur X, un commentateur politique pro-démocrate s'est offusqué de cette démarche qui crée un précédent:

«Donc Trump met la tradition à la poubelle, rompt avec le protocole, et décroche le portrait d'Obama - juste pour mettre le sien à la place. Une énergie de dictateur prête à consommer. Petit et manquant de confiance en lui jusqu'à la fin.»

Le directeur de la Communication de la Maison-Blanche, Steven Cheung, lui a répondu sur X:

«Boucle-la, débile. Le portrait d'Obama a été déplacé à quelques mètres seulement»

Une autre porte-parole de la Maison-Blanche, qui répondait au New York Times, explique:

«Il s'agit là de la maison du président, il peut la décorer comme il l'entend, en effectuant des changements, comme d'autres présidents l'ont fait avant lui.»

Et d'ajouter: «seul le New York Times y verrait quelque chose à redire». Comme on le rappelait en janvier, la décoration du Bureau oval est faite selon un équilibre entre contraintes et libertés.

Traditionnellement, les présidents américains déplacent fréquemment les portraits de leurs prédécesseurs, mais gardent en général ceux des derniers titulaires de la fonction dans le grand hall d'entrée. Ce portrait d'Obama avait été accroché en 2022, sous Joe Biden, qui fut son vice-président.

Keystone

Trump entretient une longue et âpre rivalité avec Obama. La tension remonte à l'époque où le promoteur immobilier et star de télé-réalité défendait la fausse affirmation selon laquelle Obama n'était pas de nationalité américaine. Ce dernier l'avait initialement ignoré avant de se mettre à se moquer de lui avec mordant.

Donald Trump, qui résiste rarement à la tentation de se mettre en avant, a fait installer à la sortie du Bureau ovale et dans un cadre doré sa photo d'identité judiciaire, prise lors de son inculpation en Géorgie (sud) pour tentative d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. (ats/joe)