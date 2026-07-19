assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Allemagne

Une voiture à contresens cause un drame sur l’autoroute en Allemagne

Ein deutscher Bundespolizist am Zollamt Konstanz-Autobahn an der Grenze zwischen Kreuzlingen in der Schweiz und Konstanz in Deutschland, aufgenommen am Freitag, 9. Mai 2025. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller ...
Un accident routier dans l'ouest de l'Allemagne, causé par un véhicule à contresens sur l'autoroute, a provoqué deux morts et blessé grièvement quatre personnes dont trois enfantsKeystone

Une voiture à contresens cause un drame sur l’autoroute en Allemagne

Une conductrice roulant à contresens sur une autoroute près de Francfort a provoqué une collision frontale mortelle. L’accident a fait deux morts et quatre blessés graves, dont trois enfants.
19.07.2026, 10:4919.07.2026, 10:49

Un accident routier dans l'ouest de l'Allemagne, causé par un véhicule à contresens sur l'autoroute, a provoqué dans la nuit de samedi à dimanche deux morts et blessé grièvement quatre personnes dont trois enfants, a indiqué la police régionale dimanche.

Près de Florstadt, au nord de Francfort, la voiture d'une conductrice de 34 ans circulant à contresens sur l'autoroute a percuté frontalement celle d'un homme de 70 ans, selon un communiqué de la police du Land de Hesse. L'homme est décédé sur le coup et la femme a succombé plus tard à ses blessures à l'hôpital.

Arrêté par les douaniers suisses avec 40 colonies d'abeilles

Dans la voiture de cette dernière se trouvaient également son mari de 39 ans et leurs trois enfants âgés de 10 à 15 ans, tous grièvement blessés. Les enfants se trouvent toujours dans un «état critique», précise la police.

Les pompiers sont intervenus sur place pour sortir les passagers coincés dans les deux voitures, et les blessés ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital. Le parquet de Gießen a mandaté un expert pour reconstituer le déroulement de l'accident.

L'autoroute 45 est restée totalement fermée pendant plusieurs heures, durant les opérations de sauvetage sur les lieux. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Zelensky accusé d&#039;avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
de Thomas Wanhoff
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
de Renzo Ruf
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
de Birgit Baumann, Berlin
Thèmes
L’accident sur l’autoroute A1
1 / 11
L’accident sur l’autoroute A1
source: keystone / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Ce conducteur scandalise après son accident
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'influenceur Andrew Tate a été arrêté à Miami
Connu pour ses prises de position masculinistes, Andrew Tate a été arrêté avec son frère à Miami. Le Royaume-Uni réclame leur extradition dans une affaire impliquant notamment des accusations de viol et d'exploitation sexuelle.
L'influenceur masculiniste américano-britannique Andrew Tate et son frère Tristan ont été arrêtés samedi à Miami, aux Etats-Unis, à la demande du Royaume-Uni qui réclame leur extradition pour viols présumés.
L’article