Une demande en mariage dans un stade plein à craquer: l'arbitre Pascal Kaiser a fait sensation il y a près de deux semaines.

Sa demande en mariage de rêve s'est transformée en cauchemar

Fin janvier, un arbitre allemand a demandé son compagnon en mariage dans un stade de football. Après des menaces, il a été agressé physiquement chez lui, dans son jardin, par des inconnus.

C’était une demande en mariage que toute l’Allemagne avait vue, et qui connaît désormais un tournant peu reluisant. L'histoire de l’arbitre amateur allemand Pascal Kaiser est passée, en quelques jours, d'un moment de liesse à une sombre affaire.

Le 30 janvier, en amont du match de Bundesliga (le championnat professionnel de football de première division en Allemagne) entre le FC Cologne et le VfL Wolfsburg, Pascal Kaiser a demandé son partenaire Moritz en mariage devant environ 50 000 personnes.

Les vidéos de l'événement se sont ensuite propagées en ligne à toute vitesse. Dans le monde entier, la demande a été visionnée des millions de fois. Beaucoup ont salué cette scène comme un signe encourageant de représentation queer dans le football.

Faux avis de recherche

Peu après, l’histoire a dérapé une première fois. Un ancien employeur de Kaiser a formulé des accusations contre son ancien employé sur les réseaux sociaux.

Selon différentes enquêtes, il aurait, en tant que responsable d'un établissement, détourné de l’argent et du matériel. Des montants de l’ordre de plusieurs milliers d’euros ont été évoqués. L’avocat de Kaiser a contesté ces accusations. La présomption d’innocence s’applique.

Et voici la fameuse demande: Vidéo: watson

Le problème, c'est que certains médias allemands ont par moments donné l’impression que Kaiser faisait l’objet de recherches actives ou qu’un avis de recherche avait été lancé à son encontre. La procédure suit son cours, mais aucun avis de recherche n’a été publié, contrairement à ce qui avait pu être affirmé auparavant.

Le ministère public compétent a reconnu que la communication autour de la prétendue recherche n’était pas correcte. Comme motif, le ministère a évoqué une «erreur interne» et un «oubli administratif».

Face à la haine qui montait sur les réseaux sociaux, Kaiser s’est, selon des médias, retiré d’internet et a basculé son profil Instagram en privé. Certaines choses sont cependant restées publiques: la demande en mariage devenue virale et les accusations sur Internet.

Attaqué dans son jardin

Ce week-end, un développement est venu ajouter de la gravité à l’affaire. L'Equipe révèle que Kaiser a été agressé physiquement, dans la nuit de samedi à dimanche, à son domicile. D’après son récit, il avait reçu la veille des menaces mentionnant son lieu de résidence. Il avait contacté la police, qui l’avait toutefois rassuré en affirmant qu’il n’y avait pas de danger immédiat.

Peu de temps après, lorsqu’il est rentré chez lui et s'est rendu dans son jardin, trois hommes l’y auraient attendu et attaqué, écrit L'Equipe. Kaiser a été blessé à l’œil droit.

Kaiser après l'attaque. Image: capture d'écran instagram

Kaiser établit un lien entre son agression avec sa demande publique en mariage: il dit se sentir sciemment pris pour cible en raison de son apparition télévisée au stade. (kma)