L'Allemagne légalise le cannabis récréatif

Keystone

Le ministre de la santé allemand a déclaré que l'objectif du gouvernement avec cette mesure historique était de lutter contre le marché noir et de mieux protéger les jeunes.

Le parlement allemand a donné vendredi son feu vert définitif à la légalisation du cannabis récréatif. Il a adopté une loi-phare pour le gouvernement d'Olaf Scholz, mais qui fait l'objet de nombreuses critiques.

Lors d'un vote au Bundestag, le texte a été adopté à 407 voix pour et 226 voix contre, entérinant une légalisation à compter du 1er avril. Ce texte a fait l'objet de dissensions au sein du gouvernement tripartite: des résistances sont apparues au sein des sociaux-démocrates (SPD), le parti du chancelier, tandis que les Verts et les libéraux du FDP se sont montrés plutôt favorables.

Cette réforme a par ailleurs suscité de nombreuses critiques notamment de la part des associations médicales et du pouvoir judiciaire. Les Allemands semblent eux plutôt divisés sur la question: selon un sondage YouGov publié vendredi, 47% des personnes interrogées sont favorables à la légalisation et 42% défavorables.

La réforme doit, selon le gouvernement, permettre de lutter plus efficacement contre le marché noir, un point contesté par l'opposition conservatrice, les syndicats de policiers et certains députés du SPD.

Avec cette nouvelle loi, l'Allemagne se dote d'une des législations les plus libérales d'Europe. Elle emboîte le pas à Malte et au Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et en 2023.

La réglementation prévoit d'autoriser l'achat de cannabis en quantité limitée par le biais d'associations à but non lucratif. Il sera également possible de cultiver jusqu'à trois plants pour son propre usage. La possession et la consommation de cette drogue resteront toutefois formellement interdites pour les jeunes de moins de 18 ans.



(ats/jch)