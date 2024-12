Le camp de Sachsenhausen est un lieu de mémoire pouvant être visité. Keystone

Un ancien SS centenaire, gardien de camp nazi, pourrait être jugé

Un tribunal allemand a relancé la procédure d'un ancien gardien de camp de la mort. La comparution de cet homme, désormais centenaire, avait été refusée en raison de son état de santé.

Le tribunal de Hanau (centre) devra de nouveau se prononcer sur l'ouverture ou non d'un procès visant un ancien SS, âgé de 100 ans, a annoncé mardi le tribunal régional supérieur de Francfort. L'accusé est un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen, au nord de Berlin, inculpé depuis l'été 2023 de complicité de meurtres sur des prisonniers dans plus de 3300 cas, entre 1943 et 1945, durant la Seconde guerre mondiale.

L'homme s'appelle Gregor Formanek. Le parquet, qui a réclamé un procès, reproche à cet homme, jeune majeur au moment des faits, «d'avoir soutenu, en tant que membre des équipes de garde SS, la mise à mort cruelle et perfide de milliers de détenus».

Une première analyse psychiatrique de 2022, qui considérait le suspect comme «au moins partiellement apte à subir un procès», avait été contredite par une deuxième, en 2024, le jugeant inapte.

En mai, le tribunal de Hanau avait donc refusé d'ouvrir un procès sur la base de la plus récente expertise. Mais «les informations du rapport ne sont pas suffisantes», estime la juridiction d'appel.

Plusieurs procès depuis 2011

Entre 1936 et 1945, le camp de Sachsenhausen a vu passer quelque 200 000 prisonniers, principalement des opposants politiques, des juifs et des homosexuels. Des dizaines de milliers d'entre eux ont péri, victimes principalement d'épuisement dû au travail forcé et aux cruelles conditions de détention.

Plusieurs procès d'anciens employés de camps nazis ont eu lieu ces dernières années en Allemagne, depuis la condamnation en 2011 de l'ancien gardien du camp d'extermination de Sobibor, John Demjanjuk, qui avait fait jurisprudence.

Compte-tenu du grand âge des accusés, les procès n'ont parfois pas pu se tenir pour raisons de santé ou, quand ils ont eu lieu, les condamnés sont décédés avant d'être emprisonnés, comme John Demjanjuk.

Josef Schütz, un ancien gardien de camp de concentration condamné en juin 2022 à cinq ans de prison, est décédé moins d'un an plus tard à l'âge de 102 ans alors que sa défense avait fait appel.

(afp/ats)