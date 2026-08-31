Ils ont hacké des entreprises grâce à l'IA Claude

Des cybercriminels auraient détourné un assistant d’intelligence artificielle pour mener des attaques. Une entreprise allemande figure parmi les victimes.

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Selon plusieurs entreprises spécialisées dans la cybersécurité, des hackers russophones ont utilisé un assistant de programmation basé sur l’intelligence artificielle pour mener des cyberattaques contre plusieurs entreprises, dont le fabricant allemand de portes de garage Teckentrup.

D’après des informations de l’agence de presse Reuters, les attaques auraient eu lieu entre le 8 avril et le 21 mai. Elles seraient l’œuvre du groupe de rançongiciels «Aur0ra». Selon les sociétés de sécurité CloudSek et Gambit, le groupe de hackers affirme avoir extorqué au moins 20 victimes.

Avec un rançongiciel, les hackers s’introduisent dans des réseaux informatiques et chiffrent les ordinateurs. Les entreprises touchées doivent alors payer une rançon et reçoivent généralement un code leur permettant de déverrouiller à nouveau leurs systèmes. Ni Gambit ni CloudSek n’ont nommé les entreprises concernées. Reuters a toutefois pu en identifier six après avoir vérifié de manière indépendante une partie des données issues de discussions en ligne.

L’IA trompée par une fausse simulation

Les hackers auraient contourné les dispositifs de sécurité de l’intelligence artificielle. Ils auraient fait croire au logiciel qu’il ne s’agissait que d’une simulation d’attaque. D’après les journaux d’activité, l’agent d’IA a ensuite exécuté plusieurs centaines d’actions.

Lors de l’attaque contre Teckentrup, le logiciel a estimé les chances de réussite «très élevées», selon ces mêmes journaux. L’utilisation de tels outils procure un avantage considérable aux cybercriminels, a expliqué Eyal Sela, de l’entreprise de cybersécurité Gambit. Ils peuvent ainsi sauter de nombreuses étapes manuelles et agir ainsi 30 à 50% plus rapidement. Le fabricant de portes de garage n’a pas commenté l’incident.

La technologie utilisée était le modèle d’intelligence artificielle Claude Sonnet 4.5, développé par Anthropic. L’assistant d’IA «Cursor» n’avait été intégré à l’entreprise SpaceX qu’au début du mois d’août. (wan/trad. hun)