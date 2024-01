La manifestation des agriculteurs à Berlin a attiré plus de 100 000 personnes. Keystone

Les Allemands sont tendus: mais que se passe-t-il chez nos voisins?

L'Allemagne, d'habitude, un roc stable au milieu d'une Europe parfois turbulente, est en ce début d'année emportée par une vague de contestation dont elle n'a pas l'habitude. L'économie est sous pression tout comme la politique.

Rien ne va plus au pays de Goethe. Si l'Allemagne reste le pays le plus puissant de l'Union européenne et la locomotive politique et économique du Vieux-Continent, elle connaît en ce mois de janvier quelques secousses politiques. Le pays apprécie d'habitude pourtant très peu de faire des vagues à moins ce que ne soit absolument nécessaire. Car il faut dire que notre voisin du Nord est, si on le compare au reste de l'Europe occidentale, un genre de «grande Suisse» de 83 millions d'habitants: elle jouit d'une économie stable, les relations entre sa population et sa classe politique sont plutôt bonnes et le peuple a confiance dans les institutions.

Dans le sillage de la guerre en Ukraine et de l'inflation qui touche toute l'Europe, l'Allemagne est entrée en récession en 2023. Une situation qui devrait se poursuivre cette année. Et qui provoque des remous: le gouvernement a dû réduire — c'est la justice allemande que le lui impose — de 16 milliards les dépenses de l'Etat pour 2024. Une des mesures proposées, courant décembre: couper certaines des subventions aux agriculteurs, pour économiser un peu plus de 900 millions.

La grogne des agriculteurs

Les levers de boucliers sont immédiats. Le gouvernement décide de rétropédaler début janvier, après les vacances de Noël, mais il est déjà trop tard et la colère gronde. Les paysans allemands ne sont pas les seuls: les Français, les Britanniques et bien d'autres pays européens voient leurs agriculteurs se soulever, pour raisons diverses.

En Allemagne, c'est la pression constante sur les prix et l'augmentation des coûts liés à l'inflation qui mettent les paysans en difficulté. Des différences de quelques centimes qui se transforment en plusieurs dizaines, puis milliers d'euros lors du bouclage des frais à la fin de l'année. Les mesures d'économies choisies par le gouvernement, soit la fin d'une aide sur le diesel pour les agriculteurs (20 centimes par litre) et la levée de l'exemption d'imposition sur les tracteurs, a été la goutte de trop.

Les agriculteurs allemands manifestent à Berlin 1 / 7 Les agriculteurs allemands manifestent à Berlin Des milliers de tracteurs devant la Porte de Brandenbourg. source: sda / clemens bilan

Le 15 janvier, les paysans allemands décident de «monter à Berlin» pour faire preuve de leur mécontentement face au gouvernement et à sa bureaucratie qu'ils jugent excessive. Près de 100 000 producteurs et des milliers de tracteurs défilent à quelques centaines de mètres du Parlement. Environ un million de personnes en Allemagne travaillent dans le secteur agricole.

Le 18 janvier, les chauffeurs de poids lourds sont venus protester avec les agriculteurs. Keystone

Les appels à la reformation d'un gouvernement et à la démission d'Olaf Scholz se multiplient. Cette coalition surnommée «tricolore» est surnommée Ampel dans la langue de Goethe, à l'image des feux de signalisation et des couleurs des trois partis au pouvoir: les sociaux-démocrates (en rouge), les Verts et les libéraux (en jaune). Le fait que les mesures soient décidées par ces politiciens de gauche et plutôt urbains passe d'ailleurs assez mal auprès de certains agriculteurs, alignés sur la droite des Chrétiens-démocrates, voire plus à droite encore.

«Le fléau de notre pays»: le chancelier Olaf Scholf, le vice-chancelier Robert Habeck et Annalena Baerbock, ministre des affaires étrangères et cheffe des Vertes. Keystone

Des tensions qui ont atteint leur paroxysme début janvier. Le numéro deux du gouvernement, le vice-chancelier Robert Habeck, ministre de l'Economie et du climat, a été pris à partie par des agriculteurs. Alors qu'il revenait de vacances en ferry, dans le nord du pays, le port vers lequel se rendait celui-ci a été submergé par des manifestants, y compris de nombreux agriculteurs. Le capitaine du bateau a décidé de faire machine arrière, craignant un incident. Une situation qui pourrait prêter à sourire, si elle n'illustrait pas les tensions fortes entre les agriculteurs et le gouvernement.

Grève des cheminots

Car les agriculteurs ne sont pas les seuls à grogner. La protestation se répand aux artisans et aux commerçants, qui souffrent de plus en plus de la baisse sur leurs marges. Les chauffeurs poids lourd ont décidé de faire grève, tout comme certains ouvriers. Chez les cheminots, les revendications sont plus «classiques»: ils veulent une augmentation de salaire pour faire face à l'inflation. Ils veulent aussi adapter leur temps de travail et passer d'une semaine de quatre jours à 38 heures à 35 heures. Mercredi dernier, ils entamaient un arrêt total, qui doit durer jusqu'au 29 janvier. Dans un pays où la grève est l'exception et pas un outil syndical comme un autre, celles-ci sont d'autant plus marquantes.

L'inflation est au cœur de ces tensions. Elle touche les travailleurs, mais aussi l'ensemble des consommateurs allemande. Avec 6% d'inflation en 2023, le pays est entré dans une légère récession. Face à elle, la croissance de la France avait fière allure en 2023. Une France qui «rattrape son retard» face à une Allemagne «à la traîne»? C'est en tout cas ce qu'estimait l'éditorialiste du Spiegel, le grand magazine de gauche allemand, Michael Sauga, en septembre dernier.

«Le président Macron est impopulaire, mais sa politique est une réussite. Ses réformes ont provoqué un essor qui manque cruellement à l'Allemagne» Michael Sauga der spiegel

Sa chronique a fait réagir outre-Rhin. Il faut dire que le titre, «Le France, une Allemagne en mieux» avait tout de la provocation dans un pays où on a l'habitude de ricaner gentiment en regardant le petit frère européen, chez qui les soubresauts populaires et le chaos gouvernemental semblent faire partie du cahier des charges.

Car il faut dire que durant les chanceliers Gerhard Schröder et Angela Merkel (de 1998 à 2021), l'Allemagne a (re)pris sa place de numéro 1 européen, notamment après l'introduction de l'euro en 2002. Elle a aussi mieux vécu la crise économique de 2008 que la France ou l'Italie. Cette situation a conforté les Allemands dans leur statut d'exception européenne.

«La République fédérale allemande avait souscrit depuis le début du millénaire à une sorte d'abonnement à la prospérité éternelle» Michael Sauga

Cela fait vingt ans que les Allemands arrivaient à éviter une crise qui n'arrivait qu'aux autres. Cette fois-ci, elle les touche de plein fouet. Et ils n'ont pas l'habitude.

Les manifestations contre l'AFD

La politique n'est pas en reste. La semaine dernière, près de 1,4 million de personnes sont descendues dans les rues des villes allemandes pour montrer leur opposition au parti populiste et nationaliste Alternative pour l'Allemagne (AFD). Au moins 100 000 personnes à Berlin, 70 000 à Cologne ou à Francfort. La palme va à Munich, qui voit plus de 100 000 personnes arpenter ses rues — autant qu'à Berlin, dans une ville qui compte trois fois moins d'habitants. La police doit restreindre l'accès pour raisons de sécurité pure.

Devant le Reichstag allemand, le 21 janvier dernier. Keystone

Ces manifestations font suite aux révélations du média en ligne correctiv. L'article nommé «Un plan secret contre l'Allemagne» détaille une réunion des cadres de l'AFD, en novembre dernier, au cours de laquelle un invité bien spécial a évoqué la possibilité de faire une utilisation massive de la «remigration». Ce concept implique le renvoi dans leur pays d'origine des étrangers présents en Allemagne, mais aussi dans ce cas des citoyens allemands, détenteurs du passeport, mais d'origine étrangère.

Dans le centre-ville de Francfort. Keystone

Cet invité, c'est Martin Sellner, un militant autrichien d'extrême-droite, proche du groupe anti-Islam Pegida. Il a présenté son — très hypothétique — projet pour renvoyer environ deux millions de personnes en Afrique du Nord. Dès ces révélations, le tollé est immédiat dans l'opinion publique. L'AFD a indiqué ne pas adhérer au plan proposé par Sellner, mais l'argument ne suffit pas à convaincre.

D'autant plus que la réunion a eu lieu à Potsdam, une petite ville allemande qui jouxte la périphérie de Berlin, dans un manoir qui fait face au quartier de Wannsee, l'endroit où les nazis ont décrété, en 1942, la «solution finale» pour les Juifs. Appel de pied de la part de l'AFD aux nostalgiques du Troisième Reich? C'est en tout cas ce qu'estime la ministre de l'Intérieur, la sociale-démocrate Nancy Faeser. Dans la foulée, d'autres représentants politiques ont demandé son interdiction et la justice allemande examine les possibilités pour couper son accès aux fonds publics.

La formation, née en 2013 autour d'un programme eurosceptique, a depuis pleinement embrassé des idées anti-immigration, anti-Islam et conspirationnistes durant le Covid. Le parti s'est stabilisé à 10,3% d'électeurs lors des dernières élections de 2021. Il est actuellement crédité de 20% dans les sondages. Fait sociologique intéressant: il fait un carton dans les anciens territoires de l'Allemagne de l'Est.