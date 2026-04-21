Vendredi soir, HiPP avait annoncé le rappel de certains produits dans des supermarchés, en raison du risque qu'une «substance dangereuse» (image d'illustration). Image: Shutterstock

La police recherche toujours un pot pour bébés empoisonné

Dans une affaire de chantage présumé visant le fabricant allemand Hipp, les autorités allemandes ont indiqué lundi qu’un petit pot pour bébés contaminé à la mort-aux-rats est toujours recherché en Autriche.

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La police recherche encore en Autriche un petit pot pour bébés contenant de la mort-aux-rats, ont indiqué lundi les autorités allemandes, dans le cadre d'une affaire de tentative présumée de chantage contre le fabricant allemand Hipp.

Jusqu'ici cinq petits pots de nourriture pour bébés empoisonnés à la mort-aux-rats ont été découverts en Autriche, République tchèque et Slovaquie, a indiqué la police bavaroise à Ingolstadt (sud de l'Allemagne), qui dirige les opérations, précisant qu'un sixième «pourrait être en circulation en Autriche».

Vendredi soir, HiPP avait annoncé le rappel de certains produits dans des supermarchés, en raison du risque qu'une «substance dangereuse» ait été introduite dans sa purée «carotte-pomme de terre» à la suite d'un acte de sabotage.

Présence de mort-aux-rats

Les analyses en laboratoire effectuées sur les cinq pots sabotés qui ont été retrouvés ont confirmé la présence de mort-aux-rats, a indiqué la police. Ils avaient été saisis avant d'être consommés.

La police a indiqué qu'un courriel des auteurs présumés de cet empoisonnement était apparu jeudi soir, sans préciser qui en avait été le destinataire.

HiPP a déclaré dimanche que ses «processus de production, de qualité et de contrôle étaient parfaitement intacts» et que cet incident «n'avait aucun rapport avec la qualité des produits ou la production».

«Pop»

Un porte-parole de HiPP a déclaré à l'AFP que «les produits et les circuits de distribution en Allemagne ou dans d'autres pays européens qui ne font pas l'objet de l'enquête ne sont pas concernés».

Selon la police, les auteurs présumés auraient marqué les pots altérés à l'aide d'un autocollant blanc comportant un cercle rouge sur le fond. Il est également demandé aux consommateurs de ces aliments pour bébés d'être attentifs au bruit caractéristique de «pop» lors de l'ouverture des pots hermétiquement fermés, car l'absence de ce bruit pourrait indiquer une altération. (sda/ats/afp)