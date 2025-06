20 000 personnes évacuées à Cologne

Trois bombes non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découvertes sur la rive du Rhin. Image: www.imago-images.de

Dans la ville allemande de Cologne, la plus grande opération d’évacuation depuis 1945 est en cours. Des dizaines de milliers d’habitants doivent temporairement quitter leur domicile.

Plus de 20 000 personnes doivent quitter leur logement dans un périmètre de 1000 mètres autour du lieu de découverte de trois bombes américaines datant de la Seconde Guerre mondiale, dans le quartier de Deutz, à Cologne. Sur son site internet, la ville a annoncé:

«Il s’agit de la plus grande opération d’évacuation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les parties impliquées espèrent que la neutralisation pourra être achevée dans le courant de la journée de mercredi.»

La date de désamorçage reste incertaine

La date de début de la neutralisation n’est pas encore connue, a précisé une porte-parole de la ville à l’agence de presse allemande DPA. Le premier contrôle auprès des habitants prendra déjà plusieurs heures, et d’autres incertitudes subsistent.

En effet, depuis 8 heures du matin mercredi, des barrages routiers sont mis en place. Les autorités vérifient que tous les logements ont bien été évacués. Il est impossible de dire combien de temps cela prendra, a confirmé Kai Kulschewski, responsable du service de déminage de la préfecture de Düsseldorf, lors de l’émission Morgenecho de la WDR:

«Tout dépendra du bon déroulement de l’évacuation, du respect des consignes par la population, du fait que tous quittent effectivement la zone d’évacuation. Ce n’est qu’une fois que plus personne ne s’y trouve que nos équipes pourront commencer leur travail.»

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, entre 1500 et 2000 bombes datant de la Seconde Guerre mondiale sont découvertes chaque année. Parmi elles, environ 200 sont de gros calibre, comme celles trouvées actuellement à Cologne, a précisé Kulschewski.

Les trois engins, sécurisés par des palissades et des clôtures, ont été isolés. Image: www.imago-images.de

Le centre-ville de Cologne est la zone urbaine la plus densément peuplée d’Europe, a déclaré Ralf Mayer, directeur du service de l’ordre public de la citée, dans l’émission Morgenmagazin de l’ARD. La zone de sécurité comprend un hôpital, deux maisons de retraite et établissements de soins, de nombreux musées ainsi que la chaîne de télévision RTL. La cathédrale de Cologne et la gare centrale ne sont pas concernées par l’évacuation, mais la Hohenzollernbrücke, pont ferroviaire le plus emprunté d’Allemagne et voie d’accès principale, l’est bien.

La Deutsche Bahn prévoit donc «d’importantes perturbations du trafic régional et longue distance en Rhénanie-du-Nord-Westphalie», d’autant que la gare Köln-Messe/Deutz est également fermée. (jah avec dpa)