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Un séisme frappe la Colombie

Un séisme frappe la Colombie

Le tremblement de terre de magnitude 5,1 a touché Bogota et d'autres villes du pays. Il s'est produit à 149 kilomètres de profondeur à Los Santos, une commune qui connaît une forte activité sismique. Aucune victime n'est à déplorer.
26.08.2026, 21:4626.08.2026, 21:46

Un séisme de magnitude 5,1 a frappé mercredi Bogota et d'autres villes de Colombie, sans faire de victimes selon les premiers constats mais en suscitant la peur chez les habitants. Un tremblement de terre meurtrier a déjà touché la Colombie il y a deux semaines.

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Le séisme de mercredi s'est produit à 149 kilomètres de profondeur à Los Santos, une commune du département de Santander (nord-est), qui connaît une forte activité sismique.

Evacuations

Des centaines de personnes ont évacué des immeubles au son des sirènes dans la capitale colombienne et à Bucaramanga, près de l'épicentre.

Les Colombiens restent marqués par le séisme de magnitude 7,4 survenu le 10 août dernier, le plus puissant de ce début de siècle dans le pays sud-américain. La catastrophe a fait plus de 330 morts et provoqué l'effondrement de milliers de bâtiments. Cali, troisième ville du pays, et Pereira, dans la touristique région du café, ont été particulièrement sinistrées.

Le pays est entré dans une phase de reconstruction et d'aide aux nombreuses familles qui se retrouvent sans logement.

Le gouvernement du président de droite Abelardo de la Espriella estime le coût de la reconstruction des zones touchées à environ 9,57 milliards de dollars. (ag/ats)

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