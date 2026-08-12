Séisme en Colombie: trois jours de deuil et une course contre la montre

Des patients d'une clinique herbégés dans un centre d'accueil provisoire dans le gymnase d'une école à Cali, en Colombie. Keystone

La Colombie observe trois jours de deuil après le puissant séisme qui a fait au moins 216 morts et plus de 2000 blessés. Dans l’ouest du pays dévasté, les secouristes poursuivent une course contre la montre pour retrouver des survivants sous les décombres.

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Un deuil de trois jours a été décrété mercredi en Colombie, en «hommage» aux victimes du séisme le plus meurtrier du siècle, qui a frappé le pays lundi. Il a fait au moins 216 morts et plus de 2000 blessés, selon le dernier bilan officiel.

Le drapeau national sera mis en berne sur les bâtiments publics colombiens, ainsi que dans les ambassades et les bureaux consulaires à l'étranger, «en hommage à toutes les personnes décédées», selon un décret du gouvernement.

Délai critique de 72 heures

Les recherches de survivants se poursuivent avec acharnement, à l'aide d'engins de chantier et de chiens, le séisme d'une magnitude de 7,4 ayant rasé des pâtés entiers de bâtiments. Avec un épicentre situé dans le département pauvre du Choco, sur la côte Pacifique, le tremblement de terre a touché plusieurs villes, dont également Cali, la troisième du pays avec 2,2 millions d'habitants.

Selon les experts, le délai critique pour retrouver des survivants est de 72 heures.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les secouristes ont réussi à extraire une rescapée des décombres d'un immeuble effondré à Pereira, 35 heures après la catastrophe, qui a particulièrement touché l'ouest du pays, dont cette ville de la région du café. Quand Daniela Largo, 32 ans, a été sortie des décombres et enveloppée dans une couverture bleue, ses proches ont crié de joie et les secouristes se sont étreints, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Nous perdions espoir, lorsque nous avons reçu un appel» Sa mère, Sandra Milena Perez

Selon elle, un habitant a entendu des appels à l'aide et a regroupé ses voisins pour déblayer les débris avant l'arrivée des secours. «Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes heureux (...) A la maison, son fils (de 12 ans) l'attend».

Daniela Largo a été sauvée au bout de 35 heures. Keystone

Les villes de Manizales, dans la zone caféière, et Quibdo, chef-lieu du Choco, sont aussi parmi les plus durement touchées. Des familles entières dorment dans les parcs publics, de peur des répliques. A Cali, une autre rescapée, Beatriz Arcos, s'est retrouvée prise au piège pendant près d'une heure sous les décombres de son immeuble. Une fois extraite, elle a été soignée, mais son dos la fait souffrir. Son mari et sa mère ont également été blessés.

«Tout va tellement vite», a-t-elle déclaré à l'AFP, assise devant ce qu'il reste du bâtiment de trois étages, où son fils a tenté de récupérer documents, téléphones portables et autres objets importants.

Dans les villes dévastées de l’ouest de la Colombie, secouristes et bénévoles poursuivent les recherches de survivants, alors que les 72 premières heures sont considérées comme cruciales. Keystone

Des habitants armés de pioches, de pelles et de leurs seules mains aident les secours. D'autres distribuent de la nourriture ou donnent leur sang. Déblayer, «on fait ça à la main, avec des gants», a déclaré Pablo Cesar Ruiz, un bénévole. «Nous travaillons ensemble dans l'espoir de pouvoir sauver une vie», confie un autre, Javier Muñoz.

Plusieurs établissements hospitaliers de Cali ont été endommagés. Une partie de l'hôpital universitaire del Valle s'est effondrée, obligeant les médecins à transférer des patients et à en soigner d'autres dans les jardins attenants.

A Pereira, la majorité des 480 000 habitants se sont retrouvés privés d'électricité. «Nous avons tout perdu, mais nous sommes en vie», résume Johan Tabasco, 23 ans, réfugié dans un parc de la ville avec sa compagne et leur fils de sept mois.

Les survivants s'organisent à Cali. Keystone

Pour beaucoup, la recherche des proches est angoissante. «Ma tante vivait là. Elle est sous les décombres», s'attriste Jorge Gonzalez devant un immeuble effondré.

«Nous n'avons pas pu la récupérer parce qu'il y a une fuite de gaz à l'arrière (...) Tant qu'ils n'auront pas retrouvé son corps, je n'ai pas l'intention de quitter cet endroit» Jorge Gonzalez

Le président colombien Abelardo de la Espriella, en fonction depuis le 7 août, a déclaré l'état d'urgence dans la zone et annoncé des subventions pour reloger les sinistrés, lors d'une visite mardi à Pereira, déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1200 morts en 1999.

Plusieurs pays mobilisés

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement colombien, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars. L'Union européenne, qui a mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les secours, a débloqué deux millions d'euros d'aide et «apporte son soutien à la Colombie partout où cela est possible», a annoncé mercredi la présidente de la Commission de l'UE, Ursula von der Leyen.

La Suisse a accordé une aide d'urgence d'un million de francs. Elle servira à l'achat de denrées alimentaires, à la mise en place d'hébergements temporaires et à l'approvisionnement en eau. La Confédération n'enverra pas en revanche d'équipe de la Chaîne suisse de sauvetage avec des chiens en Colombie, a précisé l'ambassadeur adjoint Fabian Hayoz à la radio alémanique SRF.

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela, lui-même frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6300 morts (mbr/ats)