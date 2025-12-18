Kristin Cabot s’exprime pour la première fois dans une interview. Image: watson / dr

Kisscam au concert de Coldplay: la directrice RH sort du silence

Kristin Cabot, la femme filmée en train d'embrasser son patron dans une vidéo virale en 2025, a pris la parole. Elle raconte la fameuse soirée et ses conséquences.

En juillet dernier, la responsable des ressources humaines Kristin Cabot a été filmée par une kisscam avec son supérieur Andy Byron lors d’un concert de Coldplay. Une scène qui est depuis devenue virale en ligne.

Le problème? A ce moment-là, Byron et Cabot étaient tous les deux mariés, mais pas l’un avec l’autre. La vidéo, rapidement baptisée #coldplaygate sur les réseaux sociaux, s’est propagée à travers Internet.

«J'étais tellement gênée et horrifiée. Je suis directrice des ressources humaines et il est PDG. C'est tellement cliché et tellement malvenu»

La scène a eu des conséquences professionnelles immédiates: les deux ont perdu leur emploi chez Astronomer, la société pour laquelle ils travaillaient.

Après l’incident, l’ex-mari de Cabot avait pris la parole, expliquant qu’ils étaient déjà en train de divorcer à l’époque, ce qui, selon lui, signifiait qu’elle n’avait rien fait de mal.

Aujourd’hui, Cabot s’exprime pour la première fois dans une interview accordée au New York Times. Elle raconte qu’elle avait bu quelques verres et pris une mauvaise décision ce soir-là. Elle dit avoir pris ses responsabilités et perdu sa carrière à cause de cela.

La scène: Vidéo: instagram

Menaces de mort

L’ex cheffe RH explique que les conséquences ont été bien plus grandes que la simple perte d’un emploi. Des milliers d’internautes lui auraient envoyé des menaces de mort et des insultes, elle a été harcelée par des paparazzis et ses enfants ne voulaient plus la voir. Selon elle, même si elle admet avoir fait une erreur, personne ne mérite d’être menacé de mort pour ça.

«Je veux que mes enfants sachent qu'on peut faire des erreurs, et même de grosses bêtises. Mais on n'a pas à être menacé de mort pour ça.»

Elle décrit également la soirée: celle-ci avait commencé de façon parfaitement normale. Mais lorsqu’elle s’est vue, elle et son patron, sur le grand écran, tout s’est effondré dans sa tête et la joie s’est transformée en cauchemar.

Enfin, Cabot raconte que l’incident a aussi impacté sa vie privée, lui provoquant des attaques de panique, à un point tel qu’elle n’osait plus quitter la maison. Elle dit qu’elle est aujourd’hui peu en contact avec Andy Byron.