Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (au centre) félicite son nouveau Commandant en chef des forces armées, Mykhaïlo Drapatiy. Image: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Analyse

Zelensky a révélé sa plus grande faiblesse

Avec la nomination de Mykhaïlo Drapatiy à la tête de l'armée, le président ukrainien calme les tensions politiques à Kiev. Mais ce grand chambardement révèle la plus grande faiblesse de Zelensky.

Denis Trubetskoy, Kiev / ch media

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Volodymyr Zelensky se trouvait dans une position délicate ces derniers jours. Pour s'en sortir, il a dû prendre de grandes décisions. Les manifestants dans les rues de Kiev et d'autres villes ukrainiennes avaient deux revendications à son égard.



D'un côté, ils souhaitaient voir l'ancien et très populaire ministre de la défense, Mykhaïlo Fedorov, revenir en fonction. Et de l'autre, ils voulaient que le général Oleksandre Syrsky soit limogé de son poste de chef de l'armée.

Pour lui succéder, un nom revenait particulièrement souvent sur la place Ivan-Franko à Kiev, où se concentraient les manifestations dans la capitale: Mykhaïlo Drapatiy. Ce général de division de 43 ans compte parmi les gradés ukrainiens les plus remarquables de la jeune génération.

Lutte de pouvoir autour de l'armée

A la suite du remaniement gouvernemental surprise de la semaine dernière, un violent combat de pouvoir a éclaté autour de l'avenir de l'armée ukrainienne. En conséquence, le bras de fer entre le ministère de la défense et l'Etat-major a provoqué la crise la plus profonde du mandat du président Zelensky. En pleine guerre défensive contre la Russie, elle a non seulement entamé son autorité, mais a aussi soudainement laissé l'armée sans direction claire.

Sur un point, Zelensky n'a pas cédé: le réformateur de 35 ans Mykhaïlo Fedorov ne reviendra pas au ministère de la défense. Cette revendication des manifestants ne sera donc pas satisfaite. Et pour cause: les fossés entre le ministère de la défense et l'Etat-major se sont largement approfondis. Et, du point de vue de Zelensky, Mykhaïlo Fedorov et Oleksandre Syrsky avaient poussé leur conflit personnel trop loin.

Oleksandre Syrsky, le général le plus aguerri d'Ukraine, devrait rester au sein de l'armée ou dans des structures liées au domaine militaire. Sa future position reste encore ouverte. Selon Zelensky, une «position nouvelle et digne dans le domaine du développement de la composante technologique de l'Etat» a été proposée à Mykhaïlo Fedorov.

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On ignore encore si l'homme de 35 ans acceptera cette offre. Les discussions se poursuivent entre Zelensky et son proche compagnon de route, à ses côtés depuis 2019.

Malgré sa démission, l'ancien ministre de la défense, Mikhaïlo Fedorov, ne cesse de gagner en popularité auprès de la population. Keystone

Le président toujours en position inconfortable

Le changement à la tête de l'armée pose un autre problème à Zelensky: il s'expose au soupçon d'avoir cédé aux manifestants. La nomination du général de division Mykhaïlo Drapatiy a en tout cas été accueillie avec un grand soulagement par la société civile ukrainienne, mais aussi par de nombreux militaires. Cette décision relève entièrement de la compétence du président.

Si l'impression devait s'installer qu'il est possible de faire destituer le chef de l'armée par la voie de manifestations, cela affaiblirait considérablement Zelensky et pointerait une sacrée faille à exploiter dans le futur.

Sur le plan purement militaire, cette nomination est toutefois prometteuse. Mykhaïlo Drapatiy, 43 ans, originaire de l'ouest de l'Ukraine et formé à l'institut militaire des troupes blindées de Kharkiv, est réputé dans tout le pays. Il se voit ainsi attribuer de grandes capacités stratégiques.

Le nouveau chef de l'armée, Mykhaïlo Drapatiy. Image: Oleksandr Klymenko / EPA

Une légende vivante

Le général de division est en outre devenu une légende militaire ukrainienne dès la première année de la guerre initiale du Donbass. En mai 2014, le bataillon de la 82ᵉ brigade blindée, commandé par Mykhaïlo Drapatiy, est intervenu avec quelques véhicules blindés de transport de troupes pour sauver des policiers encerclés à Marioupol (sud-est).

Mykhaïlo Drapatiy conduisait le premier blindé de la colonne. En juin, son unité s'est retrouvée elle-même encerclée à la frontière russe, avec d'autres formations. Les soldats y ont passé 28 jours. Finalement, celui qui allait devenir chef de l'armée en a conduit 260 à travers champs pour sortir de l'encerclement.

Après la grande invasion russe, Mykhaïlo Drapatiy a notamment contribué à la libération de Kherson (sud) en novembre 2022, l'une des plus grandes réussites des Ukrainiens dans cette guerre. Mi-2024, il a été envoyé comme «pompier» dans la région de Kharkiv, où les Russes avaient lancé leur offensive et où les Ukrainiens se trouvaient sous une pression toujours plus forte. Il est parvenu à stabiliser rapidement la situation.

En tant que commandant des forces terrestres, la principale arme du pays, Mykhaïlo Drapatiy a démissionné en 2025 à la suite d'un incident tragique. Les Russes avaient frappé un terrain d'entraînement dans la région de Soumy (nord-est), près de la frontière russe. Il en a assumé la responsabilité. Il n'a toutefois pas été écarté des rangs supérieurs de l'armée, mais nommé commandant des forces unifiées. Sa relation avec Oleksandre Syrsky, le chef de l'armée limogé, était difficile en raison de la concurrence au sein des forces armées.

Oleksandre Syrsky. Image: X@finkenbein1

L'émergence d'un nouveau rival politique

Mykhaïlo Drapatiy obtient désormais sa chance. Cela devrait réjouir aussi de nombreux Ukrainiens et l'ex-ministre de la défense Mykhaïlo Fedorov. Ce dernier aurait entretenu une bonne relation de travail avec Mykhaïlo Drapatiy.

Zelensky ne réussit que partiellement sa manœuvre de sortie de crise. Les changements à la tête de l'armée devraient certes, dans un premier temps, calmer les manifestants à Kiev et dans d'autres villes. Les manifestations pourraient même disparaître complètement.



Mais avec un remaniement peu réfléchi, Zelensky a provoqué une crise profonde sans nécessité. Cela montre une fois de plus que, contrairement à sa posture en politique étrangère, la politique intérieure ne fait toujours pas partie de ses points forts après sept ans de présidence.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Image: Imago

En tant que président de guerre, Zelensky n'est pas remis en question, et les sondages actuels le confirment. Environ 60% des Ukrainiens continuent de lui faire confiance, sans changement. C'est une valeur stable depuis des années. Pour ses ambitions d'être élu une seconde fois à la présidence, cet épisode pourrait toutefois avoir des conséquences négatives, car, après la guerre, la population devrait accorder la priorité, en plus de la sécurité, avant tout à la politique intérieure.

Une enquête récente du Rating Group, menée les 20 et 21 juillet, montre que Zelensky remporterait toujours le premier tour d'une élection présidentielle. Mais il se voit désormais concurrencé: la cote de confiance de l'ex-ministre Mykhaïlo Fedorov, que 45% des Ukrainiens ne connaissaient même pas début juillet, est passée en un temps record de 35 à 65%.

Dans les intentions de vote également, Mykhaïlo Fedorov se retrouve désormais soudainement en troisième position, derrière le prédécesseur d'Oleksandre Syrsky au poste de chef de l'armée, Valery Zaloujny. (trad. ysc)