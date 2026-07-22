Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se retrouve au milieu d'une crise de personnel à Kiev. Image: Imago, montage watson

Analyse

Zelensky traverse sa plus grande crise

En remplaçant son chef de l'armée, Volodymyr Zelensky tente d'éteindre une grave crise politico-militaire qui fragilise le pouvoir ukrainien et sa popularité. Il lui reste cependant beaucoup à faire.

Denis Trubetskoy, Kiev / ch media

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Ces derniers temps, les journées de Volodymyr Zelensky ont ressemblé à un marathon d’entretiens d’embauche. Chaque jour, le président ukrainien a rencontré plusieurs commandants issus des unités les plus diverses de son armée, en personne ou en ligne. A Kiev, chacun savait qu’il s’agissait de trouver un remplaçant au commandant en chef des forces armées, Oleksandre Syrsky.

C'est désormais chose faite, et c'est le général de division Mykhaïlo Drapatiy, âgé de 43 ans, qui a pris la relève.

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Dans le même temps, Zelensky cherche à prendre le pouls des forces armées au cœur de la profonde crise politico-militaire qui a éclaté la semaine dernière avec le limogeage du populaire ministre de la défense, Mykhaïlo Fedorov, après seulement six mois à son poste.

L'ancien ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov. Keystone

Un départ qui a fait des remous

Son éviction a déclenché des manifestations massives à Kiev et dans d’autres villes. Les protestataires formulent deux exigences: ils veulent que Mykhaïlo Fedorov, ancien ministre de la transformation numérique âgé de 35 ans et considéré comme une figure de réussite, soit renommé ministre de la défense.

Ils réclamaient également le renvoi du général Oleksandre Syrsky. Agé de 60 ans, celui-ci était le général ukrainien possédant la plus grande expérience du combat, et probablement même l’un des plus expérimentés du monde contemporain.

Le conflit entre Mykhaïlo Fedorov et Oleksandre Syrsky remonte à l’époque où le premier dirigeait encore le ministère de la transformation numérique. Fedorov y avait fortement développé le programme ukrainien de drones.

A première vue, leur affrontement peut facilement être interprété comme une opposition entre l’avenir et le passé: d’un côté, le jeune spécialiste de l’informatique Fedorov, incarnation de la guerre asymétrique moderne; de l’autre, Syrsky, général de la vieille garde né en Russie, formé à Moscou et attaché à des méthodes plus anciennes. Cette lecture simplifiée ne suffit toutefois pas à rendre compte de la situation.

L'ancien Commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. Image: twitter @finkenbein1

Un manque de stratégie pointé du doigt

La crise actuelle résulte tout d’abord de la politique de nominations improvisée de Volodymyr Zelensky, souvent dépourvue de véritable réflexion stratégique. Lorsque Fedorov a remplacé, au début de l’année, le bureaucrate expérimenté Denys Chmyhal au ministère de la défense, les conflits étaient prévisibles.

Denys Chmyhal n’avait pas non plus été autorisé à diriger le ministère le plus important du pays plus de six mois, alors même qu’il était apprécié des spécialistes.

Personne ne pouvait sérieusement s’attendre à ce que Fedorov, nommé avec un mandat explicite de réformateur et qui avait déjà élaboré son propre «plan de guerre», se limite aux fonctions classiques d’un ministre de la défense, notamment à l’acquisition d’armements. A cela s’ajoutaient des relations déjà tendues avec Syrsky, qui bénéficiait alors du soutien total du président.

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La répartition imprécise des compétences entre le ministère de la défense et l’Etat-major général a encore aggravé le conflit. Le système d’approvisionnement fondé sur les données mis en place par Mykhaïlo Fedorov devait permettre de réduire la corruption, mais il s’est heurté à une forte résistance en raison des impératifs de planification militaire. Les deux camps ont fini par se bloquer mutuellement.

Un vétéran de guerre face à un informaticien

Le conflit s’est également aggravé sur le plan personnel. Syrsky aurait ignoré les contributions constructives de Fedorov, car ce général maintes fois décoré refusait de recevoir des leçons sur les questions de stratégie militaire de la part d’un informaticien de 35 ans.

Oleksandre Syrsky avait personnellement dirigé la défense de Kiev ainsi que la libération de la région de Kharkiv en 2022.

Les manifestants réclament le retour de Mykhaïlo Fedorov à son poste de ministre. Keystone

De son côté, Mykhaïlo Fedorov n’a jamais caché qu’en dépit de ses succès militaires, il considérait Syrsky comme inadapté à la guerre moderne de 2026. Selon certains participants, les deux hommes passaient l’essentiel des réunions importantes à se crier dessus. Sans l’intervention de Zelensky, presque aucune décision n’aurait pu être prise.

Le président ukrainien envisageait donc de limoger aussi bien Fedorov que Syrsky, estimant qu’ils avaient laissé leur conflit personnel aller beaucoup trop loin. Lors d’une réunion avec les membres de son propre groupe parlementaire, le président l’a confirmé en substance la semaine dernière.

Il avait toutefois souligné qu’il ne pouvait pas se permettre de les renvoyer tous les deux, car le remplacement du commandant en chef pourrait avoir des conséquences plus directes sur la situation sur le champ de bataille. Manifestement, son opinion a depuis changé.

Bien que les participants à la réunion aient interprété les propos de Zelensky de manière légèrement différente, ils s’accordaient globalement à penser que les jours de Syrsky à la tête de l’armée étaient également comptés. Et ils avaient vu juste.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Keystone

Le trilemme de Zelensky

Volodymyr Zelensky traverse l'une des plus graves crises de sa présidence. Pour l’apaiser, il doit résoudre une équation politique complexe comportant trois éléments. Il doit tout d’abord trouver une nouvelle fonction pour Mykhaïlo Fedorov.

Compte tenu de la profondeur des conflits passés, son retour à la tête du ministère de la défense semble en principe exclu. Mais Fedorov, âgé de 35 ans et soutenu par une grande partie de la société civile, ne se satisfait actuellement d’aucun autre poste.

Après le limogeage d'Oleksandre Syrsky, souvent critiqué pour les pratiques contestables de brigades d’assaut dirigées par des officiers qui lui sont proches, Zelensky doit encore éviter de donner l’impression que les manifestants, dont la plupart n’ont aucune expérience militaire, ont exercé une influence déterminante sur sa décision.

La nomination du nouveau commandant en chef des forces armées, Mykhaïlo Drapatyï, relève en effet, pour de bonnes raisons, de la seule responsabilité du président.

Mykhaïlo Drapatyï prend la tête de l’armée ukrainienne. Keystone

Donner l'impression que le commandant en chef a été remplacé sous la pression de manifestations de rue créerait un dangereux précédent, susceptible d’affecter à l’avenir chacun des successeurs de Drapatyï.

La troisième question (la plus difficile) concerne précisément la nomination de Mykhaïlo Drapatyï. L’armée ukrainienne est un organisme militaro-politique complexe, composé de plusieurs groupes influents et de généraux dont les relations sont difficiles. En ce sens, trouver une personnalité compétente et capable de faire consensus n’est pas chose aisée.

Peu d’officiers possèdent l’envergure de Syrsky ou de son prédécesseur, Valeri Zaloujny. Reste à savoir si Mykhaïlo Drapatyï, malgré toutes les querelles internes, parviendra à maintenir une cohésion minimale au sein de l’armée.

Pour le président Zelensky, le temps presse. Une prolongation supplémentaire de la crise pourrait avoir de graves conséquences pour l’Ukraine, voire menacer son existence même en tant qu’Etat. (adapt. ysc/dal)