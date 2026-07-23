Une Suisso-Pakistanaise prend les rênes de l’Iata

Une Suisso-Pakistanaise nommée au sommet des compagnies aériennes

Saadia Zahidi, née en 1980, est la première femme a dirigé l’Iata.

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L'organisation mondiale des compagnies aériennes, l'Iata, a annoncé jeudi avoir recruté l'économiste suisso-pakistanaise Saadia Zahidi pour la porter à sa tête, et succéder à un ex-dirigeant de compagnie aérienne.

Mme Zahidi, née en 1980, doit succéder le 1er novembre à l'Irlandais Willie Walsh, ancien patron d'Aer Lingus et de British Airways, qui va devenir celui de la compagnie indienne IndiGo.

Cette économiste a fait toute sa carrière au sein du Forum économique mondial, jusqu'à en devenir la directrice générale. Elle détient une maîtrise en économie internationale de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève.

«Saadia apporte les bonnes compétences pour articuler efficacement ce dont notre secteur a besoin pour continuer à connecter les gens et les économies de manière sûre, efficiente et durable. Elle apportera une perspective nouvelle» Le président du conseil d'administration de l'Association du transport aérien international, Roberto Alvo.

Ce sera la première fois que l'Iata sera dirigée par une femme. L'organisation, fondée en 1945, regroupe 376 compagnies aériennes qui assurent quelque 85% du trafic aérien mondial. Son siège est à Genève.

Elle défend le secteur en plaidant entre autres pour une fiscalité moins lourde et une réglementation plus simple, pour développer une activité qu'elle estime indispensable au commerce international et aux échanges culturels. Elle travaille aussi à l'harmonisation des pratiques dans l'aérien.

M. Walsh quittant son poste le 31 juillet, l'intérim pendant trois mois doit être assuré par la directrice financière de l'organisation, Sandrine Le Borgne. (ats/fv)