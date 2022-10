Manifestations à Téhéran, le 21 septembre 2022. Image: Keystone

Analyse

Trop extrême, le régime iranien s'affaiblit

Le guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, a complètement perdu le contact avec la jeunesse et les conséquences pourraient être fatales. Analyse.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

Alors que des manifestants protestaient contre son régime dans les universités et les rues du pays, le guide de la révolution, âgé de 83 ans, a assisté à la cérémonie de remise des diplômes des cadets de l'armée de l'air. Vêtus d'uniformes verts fraîchement amidonnés, les jeunes hommes se sont mis au garde-à-vous devant Ali Khamenei.

Dans son discours, l'ayatollah a parlé pour la première fois publiquement de la vague de protestations. Les Etats-Unis et Israël sont à l'origine de ces troubles et veulent les utiliser pour stopper le «progrès», a-t-il déclaré. Ils n'y parviendront pas, car la République islamique est forte.

Le fossé entre gouvernés et gouvernants est profond

Le pouvoir du régime s'affaiblit. Plus de 130 personnes ont perdu la vie depuis le début des protestations, il y a deux semaines et demie. Les manifestants décèdent dans des combats de rue avec les forces de l'ordre et suite aux arrestations menées par l'appareil répressif d'Ali Khamenei, rapporte l'organisation iranienne des droits de l'homme en exil (IHR).

Ces stars françaises se coupent les cheveux en soutien aux femmes iraniennes Vidéo: watson

Tout a commencé par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la police religieuse qui voulait la «sermonner», selon l'expression officielle, parce qu'elle portait un foulard mal noué. Ali Khamenei a déploré la mort de la jeune femme, mais a ajouté que même les femmes portant un foulard mal noué soutenaient la République islamique.

Mahsa Amini sur l'affiche d'une manifestante. Sa mort a déclenché des manifestations dans tout le pays. Image: keystone.

Le fossé entre gouvernant et gouvernés est désormais profond. Les manifestants réclament davantage de libertés personnelles et la fin de la dictature des mollahs. L'ayatollah ne veut ou ne peut pas prendre en compte ces revendications. Son protégé, le président Ebrahim Raisi, avait encore récemment laissé entendre qu'il était prêt à faire des compromis sur l'obligation de porter le foulard.

En s'adressant aux cadets de l'armée de l'air, Ali Khamenei a clairement indiqué qu'il n'en était pas question. Son régime use chaque jour de la force sur les manifestants qui se rassemblent malgré les interdictions: gaz lacrymogènes, tirs à balles réelles et blocages d'Internet. Au début du nouveau semestre, de nombreux étudiants ont rejoint les rangs des opposants, malgré la menace. Ali Fathollah-Nejad, spécialiste de l'Iran à la FU Berlin, explique:

«Le mouvement étudiant a toujours été en première ligne de la lutte contre la dictature en Iran. Les étudiants risquent de perdre leur place à l'université et donc la perspective d'une carrière s'ils participent aux manifestations»

Université encerclée et étudiants arrêtés

Malgré la menace, beaucoup semblent ne rien avoir à perdre.

«Il y a un taux de chômage disproportionné parmi les diplômés universitaires. Dans le système actuel, beaucoup ont perdu depuis longtemps l'espoir d'emplois correspondant à leur formation» Ali Fathollah-Nejad

Ainsi, l'université technique la plus prestigieuse d'Iran, l'université de technologie Sharif de Téhéran, est devenue ces derniers jours un point névralgique de la révolte. La police a encerclé le site de l'université comme une forteresse ennemie et a arrêté des centaines d'étudiants.

Des experts iraniens comme l'auteur Kim Ghattas font remarquer que le régime d'Ali Khamenei a déjà réprimé de nombreuses vagues de protestation. Mais cette fois-ci, le danger pour la République islamique est plus grand qu'auparavant, écrit Kim Ghattas dans le magazine américain The Atlantic:

«On a l'impression que quelque chose est en train de se briser»

Les activistes, comme ceux que l'on voit sur la photo dans les rues de Téhéran, parlent désormais de «révolution». Image: keystone

Un Iranien sur deux a moins de 30 ans. La plupart des habitants de ce pays de 80 millions d'habitants sont nés des décennies après la révolution de 1979, qui a donné à l'Iran la République islamique. Ali Khamenei est à la tête du pays en tant que guide de la révolution depuis 1989. Sa vision du monde est marquée par l'hostilité envers les Etats-Unis et Israël. Des générations séparent le vieil homme à la tête de la République des jeunes qui portent la révolte.

Les activistes ne parlent plus de manifestations, mais de «révolution». Cette révolution ne se nourrit pas seulement de l'horreur du sort de Mahsa Amini, mais aussi de l'usage de la force par la police, qui ne cesse de raviver la tristesse et la colère. (bzbasel.ch)