Marine Le Pen est «la grande gagnante»

L'extrême droite provocante, c'est du passé: Marine Le Pen se montre discrète dans le conflit français sur les retraites. Et ça paie dans les sondages.

Stefan Brändle, Paris / ch media

Quel est le parti qui profite le plus en France du débat sur la réforme des retraites? Ce n'est pas l'union de la gauche, Nupes, qui s'est mobilisée dans les manifs, ni le mouvement Renaissance d'Emmanuel Macron, qui porte haut le principe de l'ordre.

«La grande gagnante du débat» est Marine Le Pen, comme le constate l'hebdomadaire «Marianne». Pour 35% des Français, c'est elle qui s'en sort le mieux dans ce conflit, selon un récent sondage. La gauche n'obtient que 27% et le camp Macron 26%.

Elle se fait discrète

Le résultat peut surprendre. Marine Le Pen se tient délibérément à l'écart des batailles oratoires à l'Assemblée nationale; au lieu de vociférer et de polémiquer comme elle en a l'habitude, elle utilise solennellement les procédures de la Cinquième République: un jour, elle dépose une motion de censure contre le gouvernement, le lendemain, elle se prononce pour un référendum sur l'âge de la retraite.

Marine Le Pen ne participe pas aux manifestations, bien qu'elle soit aussi opposée que la gauche à l'âge de la retraite à 64 ans. Républicaine et sérieuse, elle imite sa sœur d'opinion italienne Giorgia Meloni. Et contrairement à la gauche très bruyante, elle est soucieuse de l'étiquette au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale: les femmes de son groupe parlementaire s'habillent élégamment sur son ordre, les hommes portent une cravate.

Les nouvelles manières de l'extrême droite semblent, il est vrai, un peu artificielles. Les lepénistes sont «lâches et immoraux», selon le journal de gauche Libération, qui admet toutefois que:

«Cette attitude pourrait s'avérer payante dans les urnes»

Un objectif clair: l'Élysée

Les tensions actuelles renforcent la montée en puissance de Marine Le Pen, battue au second tour en 2022. Macron et sa réforme se heurtent au rejet, le chef de la gauche Jean-Luc Mélenchon n'est pas non plus considéré comme une alternative crédible. Il en va autrement de Marine Le Pen.

Nombre de ses électeurs sont particulièrement remontés contre la réforme. Souvent ouvriers, artisans et commerçants, ils ont commencé à travailler très tôt — parfois avant leur majorité — et sans formation; c'est pourquoi ils ont désormais le sentiment d'être particulièrement pénalisés par le report de l'âge de la retraite à 64 ans. Et penchent encore plus vers Marine Le Pen.

«Le débat sur les retraites ne peut que renforcer la dynamique du RN» Le politologue Bruno Palier

Selon lui, même la classe moyenne n'hésite plus aujourd'hui à voter pour l'extrême droite. En revanche, Macron a perdu le soutien des Français. Sa popularité est tombée à moins de 30% depuis le début du débat sur les retraites.

Dans un nouveau sondage concernant les élections présidentielles de 2027, Marine Le Pen devance nettement tous ses adversaires; elle est créditée de 31% pour le premier tour et de 55% le second. Derrière elle se trouve l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, l'homme politique le plus populaire de France jusqu'à présent.