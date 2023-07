Volodymyr Zelensky veut des F-16 pour l'Ukraine. Et si personne ne voulait lui en fournir? Keystone

Et si l'Occident ne voulait pas que l'Ukraine gagne?

L'offensive de Kiev piétine, les armes demandées par Zelensky ne sont pas disponibles... Plusieurs experts craignent que l'Ukraine ne perde ses soutiens à l'étranger. Et si l'Otan en avait marre?

Valeri Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, n'y va pas de main-morte en déclarant au Washington Post:

«Je suis dégoûté» Valeri Zaloujny

La raison de son mécontentement? Les forces de Kiev sont critiquées en raison du manque de progrès rapide de l'offensive ukrainienne. Mais, celle-ci n'a toujours pas reçu les armes demandées par Volodymr Zelensky, notamment ce qui figure sur sa liste de souhaits: avions de combat américains F-16 ainsi que des munitions supplémentaires. Depuis des mois, l'Ukraine réclame corps et âme ce soutien matériel.

«Sans un approvisionnement complet, nos plans ne sont pas réalisables» Valeri Zaloujny

La première livraison d'avions de combat se fait toujours attendre, et certains experts s'inquiètent qu'un débat plus large se cache derrière tout cela. Certains experts s'inquiètent d'ailleurs que les Etats-Unis pourraient mettre un frein à leur soutien à l'Ukraine.

Tensions à Washington

Un article récemment publié par le Daily Telegraph suggère que l'absence de soutien des Etats-Unis pour les avions de combat pourrait cacher autre chose. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, serait tombé en disgrâce auprès du président américain, Joe Biden, après que le Royaume-Uni a commencé à former des Ukrainiens sur les avions de combat sans son accord.

La décision de Wallace a eu des conséquences importantes: Biden aurait décidé qu'il ne soutiendrait plus le Britannique dans sa volonté de succéder à Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l'Otan. Au lieu de cela, le président américain se serait ensuite rabattu sur la cheffe de la Commission européenne, l'allemande Ursula von der Leyen.

Les livraisons se font attendre

Les Etats-Unis craignent-ils que ces livraisons d'armes puissent mettre Moscou en colère? Car la Maison-Blanche reste également sceptique quant à la livraison de missiles à longue portée, qui n'ont jusqu'à présent été envoyés à l'Ukraine que via le Royaume-Uni.

Joe Biden avait aussi annoncé en début d'année la livraison de chars de combat Abrams, mais les véhicules ne devraient arriver en Ukraine qu'à l'automne prochain. Le politologue portugais et ancien secrétaire d'Etat, Bruno Maçães, a récemment tweeté:

«Tout le monde est d'avis que les Etats-Unis ne veulent pas que l'Ukraine gagne la guerre. C'est une conclusion inquiétante, mais difficile à éviter»

Le politologue évoque également des négociations secrètes dans lesquelles les Etats-Unis et la Russie discuteraient déjà un accord de paix.

Une longue formation

Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles l'Ukraine n'a pas encore été équipée d'avions de combat. La formation des pilotes ukrainiens, qui a eu lieu en ce moment au Danemark, doit durer entre six et huit mois, a annoncé le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen. Parallèlement, il est prévu que l'armée de l'air danoise mette ses avions prévus à la livraison à la retraite deux ans plus tôt, ce qui permettrait aux jets d'arriver plus rapidement en Ukraine.

L'Otan est également d'avis que la livraison de ces jets n'est pas encore à l'ordre du jour, et ce malgré l'offensive actuellement en cours. C'est ce qu'a déclaré récemment le chef du comité militaire de l'Otan, Rob Bauer, à la radio britannique LBC.

«Il y a un problème»

Cela n'explique toutefois pas pourquoi la livraison d'avions de combat occidentaux n'a pris de l'ampleur que ces derniers mois. La première fois que l'Ukraine a annoncé publiquement vouloir des livraisons de F-16, c'était en Allemagne en mai 2002, par le biais du ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Le gouvernement allemand, justement, préfère rester discret sur le sujet. Car la Bundeswehr ne possède pas de F-16, mais a prévu de vendre des jets de combat Eurofighter à l'Arabie saoudite et six avions de transport A400M aux Emirats arabes unis. Une décision qui a provoqué l'ire d'une partie de la classe politique allemande, à l'image du vert Anton Hofreiter:

«Il y a un problème. Nous ne pouvons pas continuer à refuser certaines armes à l'Ukraine, envahie par la Russie, et en même temps donner des armes ultramodernes à des dictatures et des autocraties» Anton Hofreiter Redaktionsnetzwerk Deutschland

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

