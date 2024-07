Analyse

Biden est devenu plus puissant que jamais et ça l'effraie

Lundi, le président Biden s'est adressé au peuple américain en des termes dramatiques. Une décision de la Cour suprême a fait de lui un super-président. Bien qu'il soit désormais beaucoup plus puissant, il semble également largement impuissant.

Bastian Brauns, Washington / t-online

Joe Biden n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Lorsque le président s'est présenté devant les caméras de la Maison Blanche, lundi soir, pour s'adresser à la nation, la décision de la Cour suprême américaine sur l'immunité présidentielle avait été rendue douze heures plus tôt. Selon de nombreux experts, la décision des juges change fondamentalement la conception de la fonction de président américain.

De quoi parle-t-on? Les juges, à majorité conservatrice, ont statué sur l'immunité juridique du président des Etats-Unis parce que Donald Trump avait fait appel à ce statut particulier dans le cadre des procédures judiciaires en cours contre lui. On parle ici de l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021. Mais la décision des juges suprêmes va bien au-delà du cas Trump. Selon les juges, chaque président américain est désormais protégé de toute poursuite pénale par l'immunité, tant qu'il s'agit d'affaires officielles. Les juges n'ont toutefois pas précisé ce qu'ils entendaient par «officiel».

«Pratiquement plus de restrictions»

C'est pourquoi, lundi soir, Joe Biden a tenté d'illustrer à quel point ce verdict est préoccupant pour les Etats-Unis:

«Cette nation a été fondée sur le principe qu'il n'y a pas de rois en Amérique» Joe Biden

Le président a martelé: tout le monde est égal devant la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, «pas même le président des Etats-Unis».

«La décision de la Cour suprême de lundi sur l'immunité présidentielle a fondamentalement changé cela», a poursuivi Biden. Selon lui, la décision des juges signifie «qu'il n'y a pratiquement plus de restrictions à ce qu'un président peut faire».

Le jugement constitue donc un «dangereux précédent». Le pouvoir de l'Office n'est plus limité par la loi, ni même par la Cour suprême des Etats-Unis elle-même. «Les seules restrictions sont fixées par le président lui-même et par lui seul», a déclaré Biden. Plus de 200 ans après la création la démocratie américaine, tout dépendrait, à nouveau, comme dans les monarchies, d'une seule personne. Biden a ainsi mis en garde contre rien de moins que la fin de la séparation des pouvoirs.

L'homme le plus impuissant du monde

Les paroles du président en exercice reflétaient toutefois aussi beaucoup d'impuissance: il n'a pas pu présenter de solution à ce grave problème constitutionnel. Aussi puissant que soit Joe Biden depuis le jugement de la Cour suprême, il semble également impuissant face à cette décision.

On a plaisanté cyniquement, lundi à Washington, que Joe Biden pourrait, en tant qu'«acte officiel», renvoyer les juges de la Cour suprême et revenir ensuite sur leur décision en procédant à de nouvelles nominations. Pour cela, il devrait certes enfreindre la loi, mais il n'aurait pas à craindre de conséquences grâce à l'immunité de fonction qui vient de lui être conférée.

S'ériger en autocrate pour empêcher un véritable autocrate en puissance, Donald Trump, d'abuser du système? Très peu pour Biden. Face au dilemme, l'homme le plus puissant du monde en a appelé aux Américains pour se sortir de là:

«Le peuple américain doit décider si l'attaque de Donald Trump contre notre démocratie le 6 janvier le rend inapte à la plus haute fonction publique du pays»

Les électeurs doivent non seulement décider si la violence de Trump pour conserver le pouvoir est acceptable, mais aussi s'il veut de nouveau lui confier la présidence.

Biden abandonne la non-ingérence politique

Sa critique de la décision des juges de la Cour suprême s'est ainsi transformée en allocution de campagne électorale. Au vu du débat télévisé complètement raté de jeudi dernier, son discours alarmiste, depuis la Maison Blanche, était bien sûr aussi une occasion bienvenue de se défouler sur son adversaire politique. Biden a déclaré plus clairement que jamais que Donald Trump avait envoyé une foule violente contre le Capitole le 6 janvier 2021:

«Pour empêcher la transition pacifique du pouvoir»

Son prédécesseur est désormais menacé d'une possible condamnation pénale suite à cette action. Le peuple américain a donc le droit de connaître la réponse des tribunaux «avant les élections» de cet automne, estime Biden.

Une telle ingérence dans la procédure pénale en cours contre son adversaire politique n'avait jusqu'à présent jamais été entendue de la part du président en exercice. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche s'abstenait de juger ou de commenter les procès contre Donald Trump, afin d'éviter à tout prix de donner l'impression que le président tentait d'influencer les tribunaux.

Les temps sont graves, les faiblesses sont évidentes

Les conseillers du président semblent avoir renoncé à cette stratégie. Ils acceptent ainsi de nourrir les accusations du clan MAGA et des républicains selon lesquelles les procès contre Trump sont politiquement motivés. Et c'est un un autre problème pour les démocrates.

Pourquoi ce changement? Parce que les temps sont graves dans cette campagne électorale historique. Les faiblesses du candidat démocrate sont évidentes. Les faiblesses du système, avec une Cour suprême susceptible de partialité politique, aussi. La Maison-Blanche semble donc ne plus voir d'autre moyen de réveiller la population.

D'habitude, le président conclut ses discours par ces mots: «Que Dieu bénisse l'Amérique et protège nos forces armées». Lundi, Joe Biden a ajouté une autre formule: «May God help us to save our democracy». Que Dieu nous aide à sauver notre démocratie. Cela avait l'air dramatique. Comme si la seule chose qui pouvait aider maintenant était de prier.