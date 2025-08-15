Pas de répit en Europe

Des incendies meurtriers touchent tout le continent européen. On fait le point sur le deuxième pire mois de l'histoire.

Marie GIFFARD / afp

Le sud de l'Europe n'a connu jeudi aucun répit face aux incendies: le Portugal, la Grèce, l'Italie et surtout l'Espagne, où un troisième décès a été enregistré, continuent de combattre les flammes en pleine canicule.

Le premier ministre Pedro Sánchez a déploré «la mort d'un deuxième volontaire à León» - un homme de 36 ans, décédé jeudi matin en Castille-et-León (nord ouest) - et souligné que «la menace reste extrême» en Espagne, où Paris a envoyé deux Canadair.

Le résumé en vidéo 👇 Vidéo: watson

Onze incendies sont classés au niveau 2 (sur 4) et celui de Zamora (en Castille-et-Léon), «où une superficie importante a brûlé (...) inquiète» beaucoup, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, à la télévision publique. Quelque 10 700 personnes ont été évacuées depuis le début de cet épisode d'incendies, selon le ministère de l'Intérieur.



«Les pires pronostics»

Pays en première ligne du réchauffement climatique en Europe, l'Espagne est habituée aux températures extrêmes, mais elle fait face depuis quelques années à une multiplication et une intensification des vagues de chaleurs.

Plus de 157 000 hectares sont partis en fumée dans ce pays depuis janvier, ce qui fait déjà de 2025 la pire année après 2022 et 2012, depuis le début de l'existence (en 2006) des données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

En outre, août arrive d'ores et déjà en deuxième place des pires mois enregistrés pour les incendies avec 115 191 hectares brûlés. Plus de 7000 hectares ont brûlé au cours des derniers jours.

En Espagne, une trentaine de personnes soupçonnées d'être à l'origine des incendies, soit par négligence ou imprudence, soit intentionnellement, ont été arrêtées.

Portugal et Maroc aussi touchés

Le Portugal est lui également touché par une vague d’incendies depuis 22 jours. Jeudi en fin de journée jeudi, plus de 2700 pompiers, épaulés par une trentaine d’appareils aériens, restaient déployés pour combattre plusieurs foyers dans le nord et le centre du pays.

Près de Viseu au Portugal. Keystone

Dans certains villages menacés, des habitants se sont joints aux secours pour repousser les flammes, d’après les images diffusées en direct par les télévisions locales.

Face à cette situation, le gouvernement, qui s’attend une journée de vendredi compliquée, «a décidé de prolonger la situation d’alerte, qui restera en vigueur avec toutes les interdictions» jusqu’à dimanche, a déclaré la ministre de l’Intérieur, Maria Lucia Amaral, lors d’une conférence de presse.

Ces mesures interdisent notamment l’accès à des zones forestières, certains travaux agricoles et l’usage de feux d’artifice.

De l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, les pompiers luttaient jeudi contre un important incendie de forêt dans une zone montagneuse autour de la ville touristique de Chefchaouen, au sud de Tanger (nord-ouest du pays).

Amélioration en Grèce

En Grèce, où 20 000 hectares ont été détruits par le feu depuis juin, les pompiers sont parvenus à circonscrire l'incendie qui menaçait Patras, troisième ville du pays et principal port vers l'Italie.

Près de Patras, en Grèce, ce 13 août. Keystone

Il y a des foyers «épars», même si le feu est «toujours actif» dans les faubourgs est de la ville de plus de 200 000 habitants, selon les pompiers. Ailleurs dans le pays, 600 équipes au sol et près de 30 avions bombardiers d'eau luttaient notamment sur trois autres fronts, l'île ionienne de Zante (ouest), l'île égéenne de Chios (est) et près de la ville occidentale de Preveza.

Le feu tue dans les Balkans

Dans les Balkans, les incendies ont tué au moins deux personnes et entraîné l'évacuation de milliers d'habitants.

En Albanie, l'un des pays les plus durement touchés, les pompiers ont lutté inlassablement contre les incendies, tandis qu'au Monténégro voisin, les conditions climatiques et le dispositif aérien engagé ont permis de maîtriser les principaux feux de forêt.

Du nord de l'Europe à l'Italie

L'Angleterre a, elle aussi, eu à combattre un incendie, dans les landes du Yorkshire du Nord, sur environ cinq kilomètres carrés.

Une chaleur torride continue de peser sur l’Italie, relativement épargnée par les feux cet été, et où 16 villes dont Rome et Venise sont placées en alerte rouge. A Florence, le thermomètre devrait monter jusqu'à 39°C, et à Milan, jusqu’à 38°C. Un septième jour d'une vague de chaleur encore écrasante a aussi frappé les trois quarts de la France.

Même le nord de l'Europe est affecté par la canicule: la météo exceptionnellement chaude en juillet en Finlande, en Norvège et en Suède a entraîné, selon le réseau scientifique World Weather Attribution (WWA), de nombreux évanouissements lors d'événements en plein air, saturé et surchauffé les hôpitaux, provoqué des incendies de forêt, causé de multiples noyades ou encore poussé les rennes à chercher de l'ombre dans les villes.