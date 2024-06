Le président démocrate et son rival républicain ont croisé le fer pour la première fois depuis 2020, jeudi soir sur CNN. Getty Images North America

Joe Biden écrasé, Donald Trump tout-puissant: on vous résume le débat

Vous avez préféré préserver vos heures de sommeil plutôt que de vous enfiler le débat entre Joe Biden et Donald Trump, diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi par CNN? Pas de panique, on vous résume tout ça. Avec l'efficacité d'un double shot d'espresso.

Cela faisait quatre ans qu'ils ne s'étaient plus trouvés dans la même pièce, l'actuel et l'ancien président des Etats-Unis, à l'occasion d'un débat chaotique en octobre 2020. Cette fois, pas question de répéter les mêmes erreurs. Les règles seront plus dures, le cadre plus strict, car les enjeux plus grands. Joe Biden a un bilan à défendre, Donald Trump une revanche à prendre.

A 21h tapantes (3h en Suisse), le show à l'américaine démarre. Après un bref rappel des règles par les journalistes de CNN Dana Bash et Jake Tapper, chargés de la délicate mission de modérer les débats, le président Joe Biden est le premier à s'avancer derrière son pupitre. La démarche vers le ring est prudente. Un Donald Trump tranquille, mais confiant, lui succède. Les deux rivaux ne se serreront pas la main.

Que le débat commence

Premier thème de discussion: l'inflation et la situation économique du pays. Dès la première minute, Joe Biden rappelle d'une voix enrouée à quel point Donald Trump a été un président «épouvantable» pour l'économie américaine, qu'il a laissée «en ruine». Le 46ᵉ président marche sur des œufs: concéder que la situation n'est pas idéale pour ses concitoyens, tout en mettant en avant ses améliorations et les performances de son administration.

La réponse de Donald Trump est brève, mais efficace. Dans sa première minute de parole, le républicain argue que l'inflation est en train de «tuer notre pays». Lui, au contraire, a créé la plus «grande économie du monde», grâce à d'importances baisses d'impôts - avant que le Covid-19 ne frappe. Des propos qui font aussitôt bondir son adversaire.

«Tout ce qu'il a dit, c'est: 'Ce n'est pas si grave, injectez-vous juste un peu d'eau de Javel dans le bras!'» Joe Biden, à propos de Donald Trump et de ses commentaires de 2020, sur les traitements contre le Covid-19.

S'il se montre offensif, Joe Biden s’emmêle assez vite en propos maladroits, décousus. L'actuel président confond les millions et les milliards, perd le fil de sa pensée, avant de céder à de très brefs moments de paralysie - quand il ne se fait pas couper abruptement le micro. Si l'octogénaire espérait dissiper les inquiétudes liées à son âge, il aura échoué dès les premières minutes de ce débat.

Après l'économie, place à un autre thème-phare de cette élection: le droit à l'avortement, sujet sensible pour le candidat républicain. Calme, cadré et fermement décidé à ne pas faire monter la température, Donald Trump annonce d'emblée qu'il ne compte pas bloquer l'accès aux médicaments abortifs - un sujet sur lequel il s'est longtemps abstenu de se prononcer clairement.

«Ce que vous avez fait a été une chose terrible», dénonce de son côté Joe Biden au sujet des restrictions mises en place par son prédécesseur. Mais sa voix, rauque, s'enroue à mesure qu’avance le débat. Celle de Trump, à l’inverse, est claire. Limpide.

Place au troisième thème: la crise migratoire et la sécurité aux frontières avec le Mexique, l'un des sujets de prédilection de Donald Trump. Le républicain en profite pour clamer que Joe Biden a ouvert les Etats-Unis à des millions de migrants et à une «vague de criminalité» qui met en danger les citoyens américains. «Il a permis à des millions de personnes de venir ici depuis les prisons et les établissements psychiatriques – pour venir dans notre pays et détruire notre pays».

Puis la discussion s'oriente vers la question de l'Afghanistan et des vétérans - l'un des aspects les plus sombres du mandat de Biden. Le démocrate mentionne avec amertume une vieille citation de Trump datant de 2020, qualifiant les vétérans de «nuls» et de «perdants». Il invoque aussi pour la première fois du débat avec émotion la mémoire de son fils, Beau, décédé en 2015, ancien combattant en Irak.

«Mon fils n’était ni un idiot ni un perdant. Vous êtes un idiot. Vous êtes un perdant» Joe Biden, à Donald Trump.

Ce sont ensuite à deux thèmes explosifs de la présidentielle d'occuper le centre du débat: l'Ukraine et le Moyen-Orient. Après avoir promis de «régler» la guerre de Poutine avant même de prendre ses fonctions - sans préciser comment, Trump fait preuve de plus de prudence lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait un Etat palestinien.

Les modérateurs en viennent à la question finale: la démocratie et le rôle de Donald Trump dans l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. L'intéressé élude habilement, préférant évoquer la situation de l'économie et des frontières d’alors. Invité à apaiser les inquiétudes des électeurs face à une possible nouvelle offensive, il réitère sa défense habituelle. Selon lui, il n'a fait qu'appeler ses partisans à marcher «pacifiquement et patriotiquement» vers Washington.

Une opportunité pour Joe Biden, soudain plus clair et plus concis, de sauter sur son rival. «L'homme que je regarde maintenant et qui se tient maintenant sur la scène est un criminel condamné», lance-t-il dans un éclair de lucidité. «L'idée que ces gens sont des patriotes? Allons!»

«Ce type n’a aucun sens de la démocratie américaine» Joe Biden, au sujet de Donald Trump.

Du golf en guise de plat de résistance

Après une courte pause, les candidats sont conviés à répondre à une poignée de questions précises, de la déception des électeurs afro-américains, à la gestion de la crise climatique. Joe Biden titube et s'encouble. Embourbé dans la vaste quantité d’informations qu’il estime devoir communiquer sur son programme - un travers récurrent pour les titulaires du poste suprême, souligne le New York Times.

Donald Trump, étonnamment plus mesuré et avare en attaques personnelles, bondit sur la moindre occasion de rappeler son bilan, entre deux affirmations farfelues et énoncés de réalité alternative. L'ex-président a appris de ses erreurs en 2020, lorsqu'il s'était perdu dans des diatribes à l'excès.

Donald Trump s'est soigneusement retenu de se lancer dans des diatribes agressives. Getty Images North America

Alors que la fin du débat approche, le président démocrate de 81 ans se voit finalement interroger sur son âge. N'est-il pas trop vieux pour remettre le couvert? Peut-il toujours assurer la fonction suprême? En guise de preuve qu'il est à la hauteur de la tâche, Joe Biden brandit ses réalisations en tant que président.

Confronté à la même question, Donald Trump préfère vanter son excellente forme, sa perte de poids et son jeu de golf. «Je viens de remporter deux championnats de club, même pas seniors. Pour y parvenir, il faut être très intelligent et frapper la balle sur une longue distance», clame le milliardaire. L'occasion pour les deux candidats de batailler sur qui, des deux, possède le meilleur handicap au golf.

Au terme de 90 minutes de discussions lunaires, mais étonnamment bien cadrées, alors que Donald Trump vient de promettre qu'il acceptera le résultat final des élections, celui de ce soir est sans appel.

Face à un rival républicain efficace, en pleine confiance et possession de ses moyens, Joe Biden apparaît plus fragile que jamais. Seule nouvelle pour les démocrates ce soir? L'été est encore long. Il y a au moins une seconde chance de débattre en septembre. Avant qu'il ne soit trop tard.