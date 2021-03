Contrainte, Angela Merkel cède et déconfine l'Allemagne

La situation épidémique allemande

Mardi, le bilan s'est alourdi de 358 décès en une journée. Fin 2020, l'Allemagne enregistrait jusqu'à 6000 décès en une semaine. Du côté des contaminations, la situation progresse dans le bon sens depuis le début de l'année, et semble se stabiliser à un niveau assez élevé. Toutes les tranches d'âge sont touchées, avec une incidence un peu plus faible chez les 65-80 ans. Mais le chemin reste encore long: aujourd'hui, seules deux régions présentent une incidence inférieure à 50, dans un pays où le Covid a tué plus de 70 000 personnes.