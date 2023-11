Vidéo: watson

Des rats jetés dans des McDo pour protester contre Israël

Un militant propalestinien a jeté au sol des dizaines de souris aux couleurs de la Palestine dans un restaurant McDonald's de Birmingham au Royaume-Uni. Selon la BBC, plusieurs incidents de ce type sont à déplorer.

Depuis le 7 octobre dernier, Israël et le Hamas se livrent une guerre sans merci qui polarise l’attention à travers le monde. En Angleterre, où des manifestations massives en soutien ont eu lieu, un militant propalestinien s’est rendu dans un McDonald's à Birmingham, lundi 30 octobre au soir, avec un carton rempli de souris aux couleurs rouges, vertes et noires, celles du drapeau palestinien. Il s'est filmé renversant les souris au sol avant de s'en aller, exprimant oralement son hostilité envers l'Etat d'Israël, rapportent les médias britanniques parmi lesquels The Standard.

Sur les images, on voit ainsi l'individu arborant un badana aux couleurs de la Palestine sortir des cartons remplis de souris de son coffre. La plaque d’immatriculation de son véhicule est camouflée par un écriteau sur lequel est écrit «PAIISTN» ce qui signifie «Palestine libre». On le voit ensuite se diriger vers l’intérieur du fast-food et jeter au sol les souris. Dans la vidéo, on l'entend crier au moment de son acte:

«Nique Israël, libérez la putain de Palestine» L'homme sur la vidéo. tiktok

L’homme a filmé son action revendicative et a publié la vidéo sur TikTok. Depuis mardi, le compte a été supprimé, mais la vidéo, devenue virale, circule partout. La police de Birmingham a ouvert une enquête sur de tels actes lundi. Selon la BBC, plusieurs incidents de ce type sont à déplorer, comme en attestent d’ailleurs des vidéos partagées en ligne.

McDonald's, Starbucks et Disney au centre du conflit

Début octobre, quelques jours après le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, la société responsable de McDonald’s Israël avait annoncé sur Instagram fournir des repas gratuits aux soldats israéliens ainsi qu’aux hôpitaux. Depuis lors, les partisans de la Palestine ont accusé l'entreprise de se positionner clairement aux côtés d'Israël dans le conflit et de ne pas faire preuve de solidarité avec la population de Gaza.

La semaine dernière, des manifestants se sont rassemblés devant un McDonald's à Bristol, en Angleterre, scandant «Libérez la Palestine» et «Boycottez McDonald's» relate le média T-Online. Le hashtag #BoycottMcDonalds est également très tendance sur les réseaux sociaux et vise à encourager les gens à arrêter de manger dans les chaînes de restauration rapide.

Les succursales dans les pays travaillent indépendamment les unes des autres. McDonald's suit un système de franchise: les restaurateurs locaux exploitent les restaurants et travaillent de manière autonome sous la direction d'une organisation faîtière nationale. Dans le cas d'Israël, il s'agit de la société Alonyal Limited, dont le président est l'homme d'affaires Omri Padan. C'est donc lui-même qui a lancé les livraisons d'aide à l'armée israélienne et la campagne de rabais, et non la société mère américaine.

Les succursales franchisées de la chaîne de restauration rapide en Arabie saoudite, au Pakistan, à Oman, au Koweït, aux Emirats arabes unis, en Jordanie et en Turquie ont d'ailleurs pris leurs distances par rapport à leurs collègues israéliens et à leur campagne de collecte de fonds, comme l'a rapporté l'agence de presse Reuters.

«Ce que le titulaire de licence a fait en Israël était un acte individuel et privé et non avec le consentement ou sous la direction d'une société internationale ou de tout autre titulaire de licence, en particulier dans notre monde arabe.» McDonald's Oman x

Quant à Starbucks, la compagnie est entrée dans la controverse lorsque le syndicat de ses employés a partagé un message sur X (ex-Twitter) dans lequel on pouvait lire: «Solidarité avec la Palestine! Solidarité avec la Palestine!» Ce message a suscité une réaction rapide de la part de plusieurs groupes juifs, et lorsque Starbucks a décidé de poursuivre le syndicat en justice, l'entreprise a déclenché une vague de colère pro-palestinienne.

Ce mouvement de boycott a également touché l’industrie du cinéma, suite aux dons de la Walt Disney Company à des organisations d’aide humanitaire en Israël en réaction aux attaques du Hamas. (sbo)

