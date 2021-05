International

Animaux

Le Covid a-t-il provoqué un baby boom d'éléphants au Kenya?



Le Covid a-t-il provoqué un baby boom d'éléphants au Kenya?

Image: Shutterstock

Cela faisait longtemps que le Kenya n'avait pas enregistré un nombre si élevé de bébés éléphants. Et la pandémie n'y serait pas pour rien.

Des éléphanteaux gambadant dans la savane, cette scène redevient quotidienne au Kenya. Et pour cause, en 2020, le pays d'Afrique de l'Est a connu un baby boom de plus de 200 éléphants, rapporte CNN . Mais comment l'expliquer? Il y a d'une part le résultat d'une politique anti braconnage extrêmement sévère. Et d'autre part, des parcs de moins en moins peuplés, qui a permis à la faune de prospérer.

Des jumeaux éléphants, ça faisait 40 ans

Interrogé par CNN, le Dr. Patrick Omondi, directeur par intérim de la biodiversité, raconte:

«Nous avons vu des animaux sauvages pénétrer dans des espaces où ils n'avaient plus été depuis 50 ans»

Najib Balala, ministre du Tourisme du Kenya, ajoute: «La dernière fois que le Kenya a enregistré des jumeaux d'éléphants, c'était il y a 40 ans».

Perte de 80% des revenus

Mais la pandémie a aussi eu un impact dévastateur sur la protection des espèces menacées sur le continent africain. En cause? La perte financière que le Covid a généré sur l'industrie du tourisme. Et donc sur les moyens de conservation de la faune. Ces derniers dépendent en grande partie de l'écotourisme.

Pour rappel, en mars 2020, le Kenya a brusquement fermé sa frontière dans le but de freiner la propagation du virus. L'industrie touristique du pays, d'un milliard de dollars, s'est arrêtée brutalement, perdant plus de 80% de ses revenus. Il ne devrait pas se redresser avant 2024, explique Najib Balala, ministre du Tourisme du Kenya, sur le casque craquant. (hkr)

What’s in/what’s out, les news de ta semaine Vidéo: watson

Pour rester dans le thème, voici des animaux mignons! 1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur