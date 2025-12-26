Un chat disparu depuis cinq ans a refait surface en décembre 2025. Image d'illustration: Shutterstock

Une famille retrouve son chat cinq ans après sa disparition

Bindi s'était enfui en 2020. Ses propriétaires, d'origine britannique, ont toutefois eu une jolie surprise quelques jours avant Noël: leur animal de compagnie a été retrouvé.

Plus de «International»

Un article de

Disparu depuis cinq ans, un chat est retourné auprès de ses propriétaires dans le Cambridgeshire, en Angleterre, peu avant Noël. Une femme avait trouvé l'animal à Haddenham et l'avait confié à un vétérinaire. Grâce à une puce électronique, la famille Fretwell a pu être retrouvée à Somersham.

Le chat noir, prénommé Bindi, s'était enfui en 2020. Selon sa propriétaire, Jilly Fretwell, il était âgé de cinq ans à l'époque, rapporte la BBC. Heureusement, le félin n'était que légèrement blessé lorsqu'il a été retrouvé et était principalement en bonne santé.

Poil soyeux et bien nourrie

Les Fretwell se sont toutefois montrés surpris que Bindi ait été aussi bien soignée. Selon eux, son poil était brillant et elle avait été nourrie. En résumé, quelqu'un s'était manifestement occupé d'elle, même si les propriétaires ignorent où le chat a séjourné ces dernières années.

La famille britannique a déclaré avoir cherché le félin tous les jours après sa disparition. En 2021, cependant, elle avait perdu tout espoir de le retrouver. Et pourtant: Bindi est rentré à la maison «confiant et câlin».