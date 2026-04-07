Vidéo: watson

C'est vraiment arrivé

A la Maison-Blanche, la traditionnelle fête de Pâques a pris une tournure politique. Entre deux animations pour enfants, Donald Trump a évoqué la guerre en Iran et attaqué son prédécesseur.

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Le décor est celui d’une fête familiale: œufs colorés, enfants sur leur trente-et-un et un lapin géant aux oreilles roses. Lundi, à la Maison-Blanche, Donald Trump lance la traditionnelle chasse aux œufs, entouré de son épouse et… du lapin de Pâques, évidemment.

Mais très vite, le ton change. Depuis le perron, toujours flanqué du lapin, le président évoque la guerre en Iran, entrée dans sa sixième semaine. «Nous ne les laisserons jamais avoir l’arme nucléaire», affirme-t-il, mentionnant aussi le sauvetage d’un pilote américain. Le lapin applaudit, à quoi? On ne sais pas.

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Puis, assis parmi des écoliers occupés à écrire à des militaires, il change de cible. Il s’en prend à Joe Biden, affirmant qu’il utilisait un «autopen» pour signer, insinuant qu’il n’en était pas capable lui-même. Un enfant, rapporte le New York Times, surpris, l’interrompt: «Quoi?»

La fête reprend ensuite ses droits, entre lecture et jeux, le lapin revenant à ses côtés. Mais, selon le New York Times, Donald Trump retourne rapidement parler à la presse, mêlant jusqu’au bout célébration familiale et messages politiques. (jah)