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Ils ont découvert des «requins-fantômes»

Une découverte scientifique majeure a eu lieu dans les eaux de Trinité-et-Tobago. Des «vers zombies» et des «requins fantômes» ont été repérés.

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Lors d’une expédition dans les profondeurs au large de Trinité-et-Tobago, des scientifiques ont découvert une vingtaine d’espèces potentiellement nouvelles. L’équipe a également cartographié 11 335 kilomètres carrés de fonds marins jusqu’ici inexplorés. C'était la toute première expédition scientifique menée localement dans les grands fonds du pays.



Parmi les découvertes figurent des requins-fantômes et des «vers zombies», qui n’avaient encore jamais été documentés dans les eaux du pays. Des recherches supplémentaires devront déterminer si les espèces potentiellement nouvelles découvertes sont effectivement inconnues de la science. (trad. hun)