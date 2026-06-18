L'épidémie de grippe aviaire H5 sur les îles Heard et McDonald a tué jusqu'à 97% de petits phocidés. Image: Shutterstock

La grippe aviaire a tué 13 000 éléphanteaux de mer

L'an dernier, des chercheurs ont découvert des milliers de carcasses animales sur un archipel de l'océan Indien. La cause de l'hécatombe a été identifiée.

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Une souche pathogène de grippe aviaire a tué plus de 13 000 petits d'éléphants de mer après avoir infecté une colonie de reproduction sur une île volcanique subantarctique, comme l'ont annoncé jeudi des scientifiques australiens.

Les chercheurs ont découvert les îles Heard et McDonald jonchées de carcasses de phoques lorsqu'ils sont arrivés en mission scientifique en octobre 2025 dans ce territoire situé dans le sud de l'océan Indien.

Des analyses génétiques ont confirmé que la souche contagieuse de grippe aviaire H5 a tué des phoques, des manchots et des oiseaux vivant sur cet îlot rocheux, ce qui constitue une première détection sur un territoire extérieur de l'Australie.

Les petits d'éléphants de mer australs ont été les plus touchés par l'épidémie, ont indiqué des scientifiques du programme antarctique australien, avec une mortalité atteignant jusqu'à 97% dans certains «harems» de phoques.

Des relevés au sol et aériens effectués en octobre 2025 et janvier 2026 ont dénombré 13 300 éléphanteaux de mer morts.

La biologiste Julie McInnes déclare:

«Ces observations de la grippe aviaire H5 sur les îles Heard et McDonald montrent la progression continue du virus vers l'est»

Les chercheurs estiment que le virus a probablement été introduit en août 2025 par des animaux sauvages infectés ayant voyagé depuis les îles Crozet, un archipel français subantarctique situé à environ 1500 kilomètres au nord-ouest.

Les îles Heard et McDonald – inhabitées par l'homme – ont fait les gros titres en avril 2025 lorsqu'elles ont été incluses sur la liste des territoires soumis aux droits de douane internationaux du président des Etats-Unis Donald Trump.

Situé à 4000 kilomètres au sud-ouest de l'Australie continentale, cet archipel est d'une nature sauvage redoutable. L'accès n'y est autorisé qu'avec l'accord du gouvernement australien. (ats/tam)