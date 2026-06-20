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La chasse à la baleine a repris en Islande

This photo provided by the Pacific Whale Foundation in May 2026, shows a humpback whale breaching off the coast of Australia. (Pacific Whale Foundation via AP) Humpback Whale Migration
Keystone

La chasse à la baleine a repris en Islande

Après deux ans d'arrêt, un baleinier a repris la mer pour cette chase controversée.
20.06.2026, 21:2720.06.2026, 21:27

Le baleinier Hvalur, l'un des deux derniers d'Islande, a levé l'ancre pour aller chasser la baleine après deux ans d'arrêt, ont rapporté samedi la presse locale et des militants.

Les deux bateaux ont appareillé vendredi soir après avoir testé auparavant leurs harpons, selon les médias islandais MBL et RUV.

Ils découvrent des millions de cadavres de baleines au fond de l'océan

Un manifestant s'était attaché au mât de l'un de ces navires à son départ du port de Reykjavik avant d'en redescendre dans la soirée et de se faire escorter par la police, selon RUV.

Régulièrement épinglée par des associations de défense des animaux, l'Islande fait partie des trois seuls pays autorisant encore la chasse commerciale à la baleine, avec la Norvège et le Japon.

La chasse, qui se déroule entre mi-juin et mi-septembre, n'avait pas eu lieu en Islande en 2024 et 2025 en raison d'une situation économique difficile et d'une rentabilité jugée insuffisante.

L'Institut de recherche marine et d'eau douce (Marine and Freshwater Research Institute) d'Islande a publié ses recommandations pour la saison 2026: les captures annuelles de rorquals communs ne devraient pas dépasser les 150 individus.

Une baleine de dix mètres s'échoue et meurt sur l'île de Ré

Cela représente une baisse de 28% par rapport aux recommandations précédentes entre 2018 et 2025. Pour les petits rorquals, la barre est fixée à 168 individus, soit une baisse de 23%.

«Il est profondément décourageant de voir le navire baleinier islandais quitter le port pour entamer une nouvelle saison de chasse à la baleine, malgré les preuves accablantes qu'il n'existe aucune manière humaine de tuer une baleine et que ces géants des océans subiront très probablement une mort atroce pour une viande que presque personne en Islande ne souhaite manger», a déploré auprès de l'AFP Joanna Swabe, directrice Europe des affaires publiques au sein de l'ONG Humane World for Animals.

L'Islande va introduire un projet de loi visant à interdire la chasse à la baleine cet automne. (ats/afp)

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