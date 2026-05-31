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Une baleine de dix mètres s'échoue et meurt sur l'île de Ré

This photo provided by the Pacific Whale Foundation in May 2026, shows three humpback whales migrating along the eastern Australia coast. (Pacific Whale Foundation via AP)
Le cétacé s'est échoué vendredi soir et son cadavre était toujours présent samedi sur les côtes de Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré.Image: AP Pacific Whale Foundation

Une baleine de dix mètres s'échoue et meurt sur l'île de Ré

Un rorqual commun femelle d'une dizaine de mètres de long s'est échoué vivant vendredi soir sur une plage de l'île de Ré avant de mourir.
31.05.2026, 09:5131.05.2026, 09:51

Une baleine femelle de dix mètres de long s'est échouée avant de mourir sur une plage de l'Ile de Ré, a-t-on appris samedi auprès de la préfecture de Charente-Maritime et du réseau national d'échouages.

Le cétacé s'est échoué vendredi soir et son cadavre était toujours présent samedi sur les côtes de Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré.

Il s'agit d'un rorqual commun, la deuxième espèce de baleine la plus grande au monde derrière la baleine bleue, selon Jean-Roch Meslin, le coordinateur local du réseau national d'échouages.

La baleine «a été observée hier (vendredi) après-midi près des côtes puis s'est échouée vivante sur la plage avant la nuit, avant de décéder car on ne pouvait pas intervenir la nuit», a détaillé le spécialiste auprès de l'AFP.

«Evénement exceptionnel»

Pour Meslin, il s'agit d'un «événement exceptionnel», seulement le troisième échouage d'un spécimen de cette espèce sur l'Île de ré, après un premier cas en 1920 et un autre en 2017.

Ils font des selfies sur le corps de la baleine Timmy

La carcasse d'environ 12 tonnes a été repêchée par un camion-grue, puis évacuée sur un semi-remorque dans la soirée, a constaté un photographe de l'AFP. L'animal sera ensuite autopsié pour identifier les raisons de l'échouage, a indiqué la préfecture de Charente-Maritime.

Entre un et treize échouages de rorqual commun ont été recensés chaque année sur les côtes de France métropolitaine depuis 1971, d'après l'observatoire Pelagis qui coordonne le réseau national d'échouages. Aucun n'avait été signalé depuis 2023. (tib/ats)

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