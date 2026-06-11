Ils découvrent des millions de cadavres de baleines au fond de l'océan

Des chercheurs chinois ont fait une découverte remarquable au fond de l'océan. A 7000 mètres de profondeur, ils ont trouvé des millions de cadavres de baleines.

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Des chercheurs chinois ont découvert le plus grand cimetière de baleines au monde au fond de l'océan Indien, au large de la côte ouest de l'Australie. Sur un corridor de 1 200 kilomètres de long, on estime qu'il y a plus de dix millions de carcasses, dont certaines datent de plus de cinq millions d'années, comme l'a expliqué mercredi le chercheur Xiaotong Peng à l'agence de presse AFP.

Des chercheurs ont trouvé des ossements de baleines au fond de la mer. Image: keystone

Un article de

En 2023, Peng a effectué plusieurs plongées sur le site à l'aide d'un petit sous-marin. Le cimetière se trouve à une profondeur pouvant atteindre 7 000 mètres. Certains fossiles appartiennent à des espèces animales aujourd’hui éteintes.

«La découverte d’une nécropole de cette ampleur était tout à fait inattendue: l’étendue, la profondeur et la période couverte dépassaient de loin tout ce à quoi nous nous attendions» Le chercheur Xiaotong Peng

Les baleines mortes créent un nouvel habitat aquatique

Les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue scientifique Nature. Selon cette étude, les baleines s'y rassemblent en si grand nombre parce que la zone offre une nourriture abondante et que les fonds marins s'enfoncent en pente raide.

L'étude révèle que la vie s'est installée tout autour des carcasses: des ophiures, des méduses et des coquillages se nourrissent des restes. «Les écosystèmes vivants que nous avons observés là-bas ont offert une perspective totalement nouvelle sur ce fond marin autrement sombre et froid», explique le coauteur Peng Zhou.

Les restes des baleines constituent une source de nourriture pour d'autres êtres vivants. Image: keystone

L'océanographe Craig Smith, de l'université d'Hawaï, souligne que parmi les découvertes figurait une espèce de cétacé à bec jusqu'alors inconnue. Cette découverte revêtirait «une grande importance pour la compréhension de l'évolution et de la répartition des cétacés».

Le cimetière de baleines de l'océan Indien n'est pas le seul du genre. Des découvertes faites lors de la pêche au chalut suggèrent qu'il existe des sites similaires au large des côtes de l'Afrique du Sud et de la péninsule ibérique.